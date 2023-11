Am kommenden Samstag und Sonntag sind die Dorf- und die Sillerenbahn geschlossen. Die Gondelbahn Betelberg läuft dieses Wochenende nur am Sonntag.

