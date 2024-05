Lawinenabgang fordert Verletzte und einen Toten

Wer in Frutigen wohnt, bemerkte am Donnerstagnachmittag den regen Flugverkehr rund ums Spital. "Vier- oder fünfmal", so berichten es Anwohner, sei ein Helikopter angekommen. Der Hintergrund: Am Donnerstag gegen 14 Uhr waren beim Oeschinensee mehrere Nassschnee-Lawinen niedergegangen und hatten auch Personen in Mitleidenschaft gezogen. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte konnten die Betroffenen bergen. Ein Mann verstarb jedoch noch vor Ort an seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Bei dem Lawinenopfer handelt es sich um einen 32-jährigen französischen Staatsbürger, wohnhaft im Kanton Waadt. Weitere Personen wurden mit mehreren Helikoptern vom Unfallort und dem umliegenden Gebiet evakuiert. Von den evakuierten Personen waren vier verletzt und wurden ins Spital gebracht. Im Einsatz standen drei Rega-Helikopter, die Alpine Rettung Schweiz, ein ziviler Helikopter, Lawinenspürhunde, Gebirgsspezialisten sowie weitere Dienste der Kantonspolizei Bern.

Unterschätzte Gefahr

Das Gebiet Oeschinensee hatte am Auffahrtstag seine Sommersaison eingeläutet. Bei schönem Wetter hatten zahlreiche Besucher die Gelegenheit genutzt und den See besucht. Obwohl auf verschiedenen Kanälen gewarnt worden war, bestimmte Wanderwege rund um den See aus Sicherheitsgründen nicht zu begehen, hielten sich offenbar viele Personen nicht daran und begaben sich so in Gefahr. Wegen der aktuell steigenden Temperaturen besteht an einigen Stellen jederzeit die Möglichkeit, dass sich tauende Schneemassen lösen und als Lawine abgehen. Die Kantonspolizei warnt daher ausdrücklich: "Lawinengefahr in den Bergen dürfte auch weiterhin gegeben sein. Aus diesem Grund empfiehlt die Kantonspolizei Bern, die aktuellen Prognosen zur Schnee- und Lawinensituation zu konsultieren." Eine Möglichkeit, sich über die Situation am Oeschinensee zu informieren, ist die Website oeschinensee.ch, auf der auch die Situation und die Begehbarkeit der Wanderwege abrufbar ist.

Pressedienst Regionale Staatsanwaltschaft Oberland / Redaktion