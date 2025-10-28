Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Letztes Schiessen in Mitholz – ein Abschied mit Wehmut und Stolz

  28.10.2025 Mitholz
Die Tage des traditionellen Schützenhauses in Mitholz sind gezählt. Wegen der Räumung des Munitionslagers muss es abgerissen werden. BILD: MARCEL MARMET
Die Tage des traditionellen Schützenhauses in Mitholz sind gezählt. Wegen der Räumung des Munitionslagers muss es abgerissen werden. BILD: MARCEL MARMET

Nun ist es also so weit: Das Schützenhaus in Mitholz muss wegen des Munitionslagers abgerissen werden. Mit dem sogenannten Umbruchschiessen verabschiedeten sich die Schützinnen und Schützen von ihrem traditionsreichen Schiessplatz.

MARCEL MARMET

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote