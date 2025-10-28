Letztes Schiessen in Mitholz – ein Abschied mit Wehmut und Stolz

Nun ist es also so weit: Das Schützenhaus in Mitholz muss wegen des Munitionslagers abgerissen werden. Mit dem sogenannten Umbruchschiessen verabschiedeten sich die Schützinnen und Schützen von ihrem traditionsreichen Schiessplatz.

MARCEL MARMET



«Was wir Schützen alles in diesem Schützenhaus erlebt haben, kann niemand abreissen – auch wenn das Gebäude weichen muss», sagte Kandergrunds Gemeindepräsident Roland Stoller in seiner kurzen Ansprache anlässlich der Rangverkündigung des Umbruchschiessens am vergangenen Samstag. Mit knapp 80 Teilnehmenden wurden die Erwartungen des Organisationskomitees zwar nicht ganz erfüllt, doch der Anlass war würdig.

«Es war ein denkwürdiger Moment, bei dem die Emotionen der Feldschützen Kandergrund-Mitholz sicher nicht ganz aussen vor blieben», brachte es Ivo Kratzer, OK-Mitglied und Gemeinderat in Kandergrund, auf den Punkt. Begleitet von musikalischer Umrahmung und einem Spielplatz für die jüngsten Gäste entwickelte sich ein kleines Dorffest. Die Schützinnen und Schützen konnten zwei Stiche à acht Schuss auf die Scheibe A10 absolvieren:

• den Umbruch-Stich mit klassischer Rangliste

• und den Spass-Stich, bei dem es nicht darum ging, möglichst viele Punkte zu erzielen, sondern möglichst nahe an das geforderte Resultat von 56 Punkten zu kommen – ohne Nuller.

In beiden Kategorien wurden beachtliche Resultate erzielt.

Künftig im Hubelhaus Frutigen

Wann genau das Schützenhaus beim Eingang zum Lawinenschutztunnel in Mitholz erbaut wurde, ist nicht eindeutig belegt. Seit 1937 existierten jedoch die Feldschützen Mitholz, die dort ihre Heimat fanden. Noch älter sind die Feldschützen Kandergrund, deren Gründung auf das Jahr 1907 zurückgeht. Die Fusion der beiden Vereine erfolgte erst vor rund eineinhalb Jahren – aus einem konkreten Grund: Das Schützenhaus wurde vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gekauft. 1998 wurde das Gebäude im Rahmen des Oberländischen Schützenfestes saniert und mit einer elektronischen Trefferanzeige ausgerüstet. Diese Anlage findet nun bei der Schützengesellschaft Reichenbach weiter Verwendung, da dort dasselbe System installiert ist.

Ab dem kommenden Jahr werden die Feldschützen Kandergrund-Mitholz als eigenständige Gesellschaft im Hubelhaus in Frutigen trainieren. Der Vereinsvorstand zeigt sich erfreut über die einvernehmliche Lösung, die gemeinsam mit dem Schützenverein Frutigen gefunden werden konnte – und hofft, dass die gute Kameradschaft unter den Mitgliedern erhalten bleibt.

Die Ranglisten sind auf der Webseite der Feldschützen Kandergrund-Mitholz aufgeschaltet - fskandergrund.beepworld.de