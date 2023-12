Lötschberg-Basistunnel doppelspurig befahrbar

Nach dem Wassereintritt im Lötschberg-Basistunnel vom 14. Dezember 2023 hat die BLS die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Seit Freitag, 22. Dezember 2023, 15 Uhr sind beide Tunnelröhren des Löschberg-Basistunnels wieder für den Bahnverkehr geöffnet. Personenzüge konnten bereits seit letztem Samstag, 16. Dezember 2023 wieder ohne Einschränkungen durch den Lötschberg-Basistunnel verkehren. Nun können auch die Güterzüge wieder durch den Lötschberg-Basistunnel fahren. Die Aufräumarbeiten in den Tunnelröhren und in der Kaverne konnten abgeschlossen werden. Die BLS hat den Sand und das Wasser im Fahrbahnbereich abgesaugt, den in der Kaverne abgesetzten Sand abtransportiert, die Abwasserleitungen gespült und den Tunnel gereinigt.

