Luftseilbahn Kandersteg-Elsigen: Das Projekt

Lukas Eichenberger ist Hotelier («Ermitage» Kandersteg), Vizepräsident der Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg AG (und demnächst deren Präsident) – und neuerdings auch Projektleiter eines visionären Seilbahnprojekts in der Region. Zusammen mit Christian Zenger, Geschäftsführer der Elsigenalpbahnen AG, stellte Eichenberger am vergangenen Freitag im Kandersteger Gemeindesaal die Pläne vor. Es war das letzte Traktandum eines informationsreichen Abends – aber wohl eines, das zog. 300 Plätze bot der Saal an jenem Abend, und sie waren fast alle besetzt.

Eichenberger sprach mit Blick auf das Seilbahn-Projekt von einer Win-Win-Win-Situation.

Einer der Gewinner sei Kandersteg . Der Tourismusort hat eine starke Sommersaison, in der der Andrang von Gästen zuletzt für Probleme sorgte. Das Wintergeschäft dagegen könnte aufgrund des Schneemangels zunehmend schwieriger werden.

. Der Tourismusort hat eine starke Sommersaison, in der der Andrang von Gästen zuletzt für Probleme sorgte. Das Wintergeschäft dagegen könnte aufgrund des Schneemangels zunehmend schwieriger werden. Ein anderer Gewinner sei Elsigen-Metsch . Das dortige Skigebiet hat das Potenzial, mehr Wintersportler anzuziehen – doch die schwierige Zufahrt über die verschlungene Strasse wirkt als natürliches Hemmnis. Ausbaufähig ist hier noch das Sommergeschäft.

. Das dortige Skigebiet hat das Potenzial, mehr Wintersportler anzuziehen – doch die schwierige Zufahrt über die verschlungene Strasse wirkt als natürliches Hemmnis. Ausbaufähig ist hier noch das Sommergeschäft. Dritter Gewinner laut Eichenberger: Die BLS. Das Bahnunternehmen ist auf eine gute Auslastung seiner Züge angewiesen, hat also Interesse daran, mehr Fahrgäste nach Kandersteg zu befördern.

Die Vision: Würde dort, direkt beim Bahnhof, eine Seilbahn Richtung Elsigen führen, wäre allen drei Playern gedient. Kandersteg könne gewissermassen seinen Schneemangel kompensieren, indem es das Skigebiet auf der anderen Seite der Bergkette dazugewinnt. Im Sommer könnte die neue Bahn helfen, die Kandersteg-Besucher besser zu verteilen. Von beiden Massnahmen würde Elsigen-Metsch profitieren: Die Seilbahn würde im Sommer wie im Winter mehr Besucher ins Gebiet bringen, ohne dass diese auf die bisherige Autostrasse angewiesen wären. Die BLS als ÖV-Zubringer schliesslich könnte ihre Züge besser auslasten, was im Idealfall auch das Parkplatzproblem in Kandersteg verringern würde.

Eine runde Sache also? Vielleicht. Noch gibt es gewaltige Hürden zu überwinden und vieles abzuklären. Die Finanzierung des Vorhabens und dessen Rentabilität sind nur zwei Aspekte des Riesenprojekts.

Immerhin: In kurzer Zeit haben die Promotoren der Luftseilbahn Kandersteg-Elsigen (LKE) schon einiges an Vorarbeit geleistet. Die Politik hat erste Gelder gesprochen, es gibt mögliche Streckenführungen, sinnvolle und weniger sinnvolle Gondeltypen wurden geprüft, selbst der Seilbahnbauer Garaventa ist schon mit im Boot und beteiligt sich an den Planungen. Doch noch steht man ganz am Anfang, und so war der Infoanlass am 5. April kaum mehr als der Startschuss für eine langen Planungsphase. Ein Workshop, zu dem die Bevölkerung erneut eingeladen ist, wird am 26. April stattfinden (19 Uhr, Gemeindesaal Kandersteg). Ende Juni soll das Ergebnis der Machbarkeitsstudie öffentlich präsentiert werden. Bis dahin werden Lukas Eichenberger, Christian Zenger und die übrigen Beteiligten weiter am Projekt LKE arbeiten.

POL

Einen ausführlichen Bericht zum Seilbahn-Vorhaben und zum übrigen Infoanlass in Kandersteg lesen Sie in der nächsten Print-Ausgabe.