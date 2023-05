Magische Augenblicke in der Natur

FOTOGRAFIE Jede Woche gehen beim «Frutigländer» eine ganze Reihe Leserbilder ein. Nur selten ist darauf ein Missstand dokumentiert. Manchmal zeigen die Fotografien etwas Lustiges oder Ungewöhnliches, am häufigsten werden jedoch Aufnahmen von Landschaft oder Natur eingesandt. Einer unserer «Leserfotografen» ist kürzlich ausgezeichnet worden.

MARK POLLMEIER

Gute Fotos von Menschen zu machen, ist enorm schwierig – vor allem, wenn es mehrere sind. Ständig bewegt sich jemand, mal blendet die Sonne, mal fällt ein Schatten ungünstig, und einer hat immer die Augen zu. Wie einfach sind dagegen Landschaftsaufnahmen! Meist kann man sich Zeit lassen, Berge, Bäume oder Seen laufen schliesslich nicht weg.

Doch für eine wirklich gute Landschaftsaufnahme braucht es dann doch noch etwas mehr, als nur auf den Auslöser zu drücken. Neben dem Bildausschnitt ist das Licht besonders wichtig. Ob eine Landschaft heiter wirkt oder doch eher bedrohlich und dramatisch, darüber entscheiden manchmal nur Sekunden.

Wer schon oft den richtigen Moment erwischt hat, ist Simon Schuhmacher aus Mülenen. Ob es ein Sonnenaufgang in Adelboden ist, das Abendrot über dem Suldtal oder der Kampf zwischen Sonne und Wolken am Blümlisalpmassiv – immer fängt der Fotograf eine ganz besondere Lichtstimmung ein, die Augenblicke später schon wieder vergangen ist. In den vergangenen Monaten haben wir mehrere seiner Bilder veröffentlicht.

Licht und Schatten, Wärme und Kälte

Dass Simon Schumacher aussergewöhnliche Aufnahmen gelingen, ist nicht nur dem «Frutigländer» aufgefallen. Kürzlich reichte der Fotograf einige seiner Werke beim internationalen CEWE Photo Award ein. Prompt wurde eines davon unter die drei besten internationalen Aufnahmen des Monats Februar gewählt (siehe oben). Das Bild trägt den Titel «Eisige Nebelgrenze»; entstanden ist es auf dem Fernsehturm auf dem Bantiger, einem Berg nordöstlich der Stadt Bern.

Nach seinem Erfolg hat die CEWE-Gruppe Simon Schuhmacher interviewt und ihn zu seiner Leidenschaft fürs Fotografieren befragt. Wir drucken dieses Interview in Auszügen ab.

SIMON SCHUHMACHER IM INTERVIEW

Lieber Herr Schuhmacher, herzlichen Glückwunsch! Ihr Foto wurde aus Tausenden von Einreichungen aus der ganzen Welt zum Monatsgewinner gekürt. Jetzt möchten wir den Fotografen hinter dem Bild kennenlernen.

Danke! Ich wohne mit meiner Frau im schönen Berner Oberland. Ich bin Freelancer im Bereich Grafikdesign und Foto- bzw. Videografie und seit Kurzem selbstständiger Fotograf. Die Fotografie ist meine ganz grosse Leidenschaft, insbesondere die Landschaftsfotografie. Ich verbinde sie gerne mit sportlichen Aktivitäten wie Wandern, Schneeschuhtouren, Biken, Snowboarden ... eben allem, was die Berge zu bieten haben.

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Während meiner Ausbildung zum Mediamatiker gab es einen einwöchigen Exkurs von einem Profifotografen. Es war eine Art Workshop, mit dem wir in das Thema Fotografie eingeführt wurden. Dieses Handwerk hat mich total begeistert und fasziniert. Obwohl es nur eine Woche innerhalb der ganzen Ausbildung war, hat es mich nicht mehr losgelassen. Kurz darauf habe ich mir die erste Spiegelreflexkamera gekauft. Das war vor über zehn Jahren. Danach habe ich dann erst einmal Ferienfotos oder Naturaufnahmen beim Wandern gemacht. Ich bin einfach schon immer ein Naturmensch gewesen, und diese Schönheit einzufangen und die vergänglichen Momente festzuhalten – das fand ich schon immer spannend. Etwa 2020 habe ich begonnen, meine Passion weiterzuentwickeln: Ich habe mir professionelleres Equipment gekauft und möchte mein Hobby jetzt zum Beruf machen. Deshalb habe ich mich etwas breiter aufgestellt und freue mich auf alles, was jetzt kommt.

Was schätzen Sie an der Landschafts- und Naturfotografie?

In der gleichen Landschaft kann man jeden Tag ein ganz anderes Foto machen: Licht, Wetter, Jahreszeiten … es wird nie langweilig. Ein Sonnenaufgang sieht nie gleich aus. Ein Grund mehr, öfter rauszugehen und es immer wieder zu probieren. In der Schweiz gibt es so viele schöne Orte, und nicht jeder wurde schon fotografisch in Szene gesetzt. Ich möchte noch so viel Schönes entdecken und festhalten. Ausserdem ist es unglaublich entspannend, mit der Kamera in der Natur unterwegs zu sein. Selbst wenn man nicht mit dem besten Ergebnis nach Hause kommt, tut es einfach immer gut. Ich finde dort endlose Inspiration.

Wie ist Ihr Foto «Eisige Nebelgrenze» entstanden?

Es ist auf dem Bantiger-Fernsehturm entstanden, also ausserhalb von Bern, wo ich auch aufgewachsen bin. Der Turm befindet sich auf etwa 1000 Metern Höhe und steht sozusagen am Eingang zum Emmental. Für mich war das schon in meiner Kindheit einer der ersten Aussichtspunkte, die ich geniessen konnte. Ich war also auch in meinen Fotografie-Anfängen ganz oft dort.

An dem Morgen war ich voller Hoffnung, weil ich am Vorabend gesehen hatte, dass ein Nebelmeer entstanden ist. Also bin ich zum Sonnenaufgang hingefahren. Die Bedingungen waren einmalig. Das Besondere war, dass es kein gewöhnlicher Nebel war, sondern ein Eisnebel. Es hatte etwa –15°C, deshalb erschien die Landschaft unten frostig und wirkte durch die Eiskristalle etwas bläulich. Kaum kam die Sonne heraus, zeigte sie gleich ihre Wirkung und veränderte die Landschaft. Das Blau färbte sich langsam in ein warmes Orange. Ein unbeschreiblicher Moment. Ich habe das so seither nie mehr erlebt. Einfach einmalig. Es hat auch gar nicht lang gedauert, bis es wieder ganz anders aussah.

Was ist Ihr Tipp für Fotografie-Neulinge?

Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen um die Kamera kennenzulernen. Einstellungen und Funktionen ausprobieren: In welcher Situation passt welche Einstellung? Aus Fehlern lernen und dran bleiben. So steigert man sich kontinuierlich. Gutes Licht abwarten und ein Verständnis für das Wetter und seine Dynamik entwickeln. Darin liegt viel Potenzial. Ausserdem nach dem Sonnenuntergang nicht gleich heimgehen, oft kommen dann erst die wirklich tollen Momente.

Das gesamte Interview mit Simon Schumacher finden Sie unter www.frutiglaender.ch im Bereich Web-Links. Die Website des Fotografen mit weiteren Aufnahmen: simonschuhmacher.co

Zum Wettbewerb

Noch bis zum 31. Mai kann man am internationalen CEWE Photo Award teilnehmen – über 300 000 Bilder aus aller Welt sind bereits eingegangen. Jedes einzelne Foto tut dabei Gutes, den pro Einreichung spendet CEWE einen kleinen Betrag an die SOS-Kinderdörfer. Die Fotos zum Wettbewerbsmotto «Our world is beautiful» können eingereicht werden unter contest.cewe.ch

Die CEWE-Gruppe ist mit rund 4200 MitarbeiterInnen in mehr als 20 Ländern präsent und Europas führender Anbieter von Fotodienstleistungen.