X-Alps: Maurer Erster, von Känel und Inniger unter den besten zwölf

Bei nahezu perfekten Wetterbedingungen schaffte der 40-Jährige Maurer die insgesamt gut 1200 km lange Strecke besonders schnell. Uneinholbar für die übrigen Teilnehmer passierte er am Samstag gegen 16.20 Uhr den letzten Turnpoint bei der Schmittenhöhe am östlichen Rand der Kitzbüheler Alpen.

Patrick von Känel liess am Samstagmittag mehrere Konkurrenten hinter sich und arbeitete sich immer wieder auf den zweiten Rang vor. In der zweiten Tageshälfte des Samstags lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf Rennen mit Piloten aus Frankreich, Österreich und Ungarn. Das Teilnehmerfeld um den Frutiger war ausgesprochen eng, auf den Plätzen zwei bis fünf wechselten immer wieder die Positionen. Am späteren Abend fiel von Känel zunehmend zurück, noch nach Mitternacht war er zu Fuss unterwegs. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr schloss er das nervenaufreibende Rennen nach 6 Tagen und 21 Stunden schliesslich auf dem 5. Platz ab. Zwei Franzosen und ein Ungar hatten ihm wortwörtlich den Rang abgelaufen.

Der dritte heimische Pilot, der Frutiger Sepp Inniger, schaffte es in den letzten 24 Stunden immer wieder unter die ersten zehn des Teilnehmerfelds. Am Samstag hatte er Boden gutgemacht und sich zwischenzeitlich auf Platz 9 verbessert, war danach aber wieder leicht zurückgefallen.

Inniger erreichte am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr das Ziel und belegte Platz 12 (von 32 Gestarteten) der Gesamtrangliste. Damit haben alle drei Frutigländer Piloten das Rennen erfolgreich absolviert und den Endpunkt Zell am See erreicht.