Mit Schwung in die neue Saison

Die neue Saison ist lanciert und der UHT Frutigen hat die ersten Spiele hinter sich. Kurz vor dem Startschuss traf sich der Verein zur Hauptversammlung. Dort gab es erfreuliche Nachrichten: mehr Eintritte als Austritte, insbesondere bei den Junioren.

Für den UHT Frutigen dürfen in der kommenden Saison mehr Nachwuchsmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen als noch im letzten Jahr. Auch !- nanziell kann der Verein zufrieden sein, das Jahr wurde mit einem Gewinn abgeschlossen. Natürlich wurde an der Versammlung einmal mehr sichtbar, dass ein Verein ohne das Herzblut vieler Freiwilliger nicht funktionieren könnte. Ob Unihockeyschule, Juniorentrainings oder Vereinsanlässe – überall stehen Menschen dahinter, die ihre Freizeit investieren. Das sorgt nicht nur für funktionierende Abläufe, sondern auch für eine Menge Teamgeist und Freude.

Hochs und Tiefs

Am vergangenen Wochenende rollte der Ball auch wieder im Ernstkampf. Für die Junioren E und D reichte es leider noch nicht zum Sieg. Die Junioren C feierten einen Erfolg, mussten aber auch eine Niederlage hinnehmen.

Die U18 mussten ihr erstes Spiel aufgrund von Spielermangel absagen. Das Herren-1-Team hingegen erwischte einen Traumstart und gewann die erste Partie der neuen 3.-Liga-Saison. Ein Einstand nach Mass – gerne darf es so weitergehen. Zwischen Saisonstart und Meisterschaftsspielen stand zudem noch ein weiterer Programmpunkt an: Fotoshooting! Am letzten Donnerstag hiess es in der Halle «Lächeln, bitte». Gleich vier Teams – Damen und Herren aus Frutigen und Meiersmaad – stellten sich für Porträts und Mannschaftsbilder ins Blitzlicht. Und so stand an diesem Abend nicht nur der Ball, sondern auch die Kamera im Mittelpunkt.

Zum Abschluss des Abends wurde ein Freundschaftsspiel zwischen den Herren von Frutigen und Meiersmaad ausgetragen. Schon letzte Saison wurde bei wenig Spielern gemeinsam trainiert. Solche Testspiele sind eine ideale Gelegenheit, um Neues auszuprobieren – und ganz nebenbei konnten die «Herrä 1» den Sieg einfahren.

RAPHAEL GRAF, UHT FRUTIGEN