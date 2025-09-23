Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mit Schwung in die neue Saison

  23.09.2025 Sport
Die Tornados schauen freudig auf die bevorstehende Saison. BILD: ZVG / ALAIN MARADAN
Die Tornados schauen freudig auf die bevorstehende Saison. BILD: ZVG / ALAIN MARADAN

Die neue Saison ist lanciert und der UHT Frutigen hat die ersten Spiele hinter sich. Kurz vor dem Startschuss traf sich der Verein zur Hauptversammlung. Dort gab es erfreuliche Nachrichten: mehr Eintritte als Austritte, insbesondere bei den Junioren.

Für den UHT ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote