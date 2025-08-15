Mit Schwung ins neue Vereinsjahr

Der Verein Belle Epoque hat vergangenes Wochenende zu den 12. Sommertagen geladen. Nebst gemeinsamen Ausflügen in Belle Epoque-Manier wurden an der Hauptversammlung der Jahresrückblick und das Thema für die 16. Belle Epoque Woche im Januar präsentiert: Reisen und ...

Der Verein Belle Epoque hat vergangenes Wochenende zu den 12. Sommertagen geladen. Nebst gemeinsamen Ausflügen in Belle Epoque-Manier wurden an der Hauptversammlung der Jahresrückblick und das Thema für die 16. Belle Epoque Woche im Januar präsentiert: Reisen und Transport geben den Takt vor.

Traditionsgemäss starten die «Belle Epoque Sommertage» mit der Hauptversammlung am Freitagabend. Präsident Adrian Erni begrüsste 62 Mitglieder und führte durch die Sitzung, die durchwegs positive Nachrichten bereithielt. Der Verein blickt auf ein erfolgreiches Jahr mit zahlreichen Anlässen und einem erfreulichen Rechnungsergebnis zurück. «Auch wenn es gar nicht so schlimm ist», müsse in Zukunft die Verjüngung des Vereines angegangen werden, meint Erni mit einem Augenzwinkern. Am Ende der Versammlung lud der Verein zu einem Apéro ein, bei dem der vereinseigene Belle Epoque Wein gereicht wurde. Ein Wochenende voller Erlebnisse Am Samstag stand für die Mitglieder eine Wanderung durch das malerische Gasterntal auf dem Programm. Die Tour führte unter anderem zu einem Besuch beim ehemaligen Schwingerkönig sowie zur Besichtigung der «Gasternbibel». Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Teilnehmenden stärken, bevor der Tag mit einem gemütlichen Grillabend unter blauem Himmel ausklang. Der Sonntag bot sportliche Geselligkeit im Garten des Belle Epoque Hotel Victoria. In stilvoller Kleidung massen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Disziplinen wie Krocket, Boule und Hufeisenwerfen. Begleitet von Drehorgelmusik und herzhaftem Lachen genossen Gäste und Vereinsmitglieder den sonnigen Tag unter freiem Himmel. Ausblick auf die Belle Epoque Woche 2026 Die 16. Belle Epoque Woche findet vom 18. bis 25. Januar 2026 unter dem Motto «Reisen und Transport» statt.

Eines der Highlights wird sicherlich der Eröffnungssonntag mit der Einfahrt des Extrazuges in Kandersteg sein. Wie gewohnt arbeitet der Vorstand an einem umfangreichen Programm mit zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen – darunter der beliebte Kleiderverleih im Ortsmuseum.

