Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Kurzmeldungen

  04.11.2025 Reichenbach, Kiental

Letzten Mittwochabend ist es in Reichenbach im Kandertal zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, musste dieser mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Der Verkehr wurde ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote