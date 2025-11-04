Kurzmeldungen

Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, musste dieser mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Der Verkehr wurde ...

Letzten Mittwochabend ist es in Reichenbach im Kandertal zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, musste dieser mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Der Verkehr wurde während rund einer Stunde wechselseitig geführt.

Die Kantonspolizei Bern klärt den Unfallhergang ab. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 29. Oktober 2025, kurz nach 18.10 Uhr in Reichenbach auf der Hauptstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autolenker von der Bahnhofstrasse her kommend in Richtung Verzweigung Bahnhofstrasse/ Hauptstrasse unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Motorradfahrer kam, der von Frutigen in Richtung Mülenen fuhr.

Der Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert und blieb bewusstlos auf der Strasse liegen. Drittpersonen leisteten umgehend Erste Hilfe, bevor der Mann mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen wurde. Der Autolenker blieb unverletzt.

Für die Rettungsarbeiten wurde der Verkehr auf dem betroffenen Abschnitt während rund einer Stunde wechselseitig geführt. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Bern, die Feuerwehr Reichenbach, eine Rega-Crew sowie ein Ambulanzteam.

RED