Neun Personen im Rauch

Am letzten Samstag musste die Feuerwehr aufs Gelände der Firma Wandfluh AG ausrücken. Bei der gross angelegten Übung kamen auch weitere Blaulichtorganisationen zum Einsatz.

MICHAEL SCHINNERLING

Rauchschwaden quollen aus der Türe bei der Wandfluh AG in Frutigen. Im 3. Stock waren 9 Personen, davon 6 Kinder, eingeschlossen. Auch auf dem Dach befanden sich Personen. Diese Situation trafen die Feuerwehrleute aus Frutigen an, die zwecks einer Übung ausgerückt waren.

Ein Atemschutzteam betrat das Gebäude. Da die Sicht im Treppenhaus schlecht war, wurden Wärmebildkameras eingesetzt. Gleichzeitig wurden Wasserschläuche ausgelegt und an den Überdrucklüfter angeschlossen. Ziel war es, das Gebäude vom Rauch zu befreien. Zusätzlich waren zwei Fahrzeuge mit Drehleitern aus Spiez und Adelboden sowie ein Fahrzeug von der Feuerwehr Thun bereits beim Feueralarm angefordert worden. Die beiden Feuerwehren brachten ihre Fahrzeuge in Position und machten sich daran, die eingeschlossenen Personen zu evakuieren. Weil man für alles gewappnet sein wollte, wurden ein Helikopter und die Polizei sowie der Sanitätsdienst gerufen. Die ersten Schaulustigen fanden sich ein und wurden von den Helfern der Feuerwehr auf Abstand gehalten.

Das Rettungsteam fand die Eingeschlossenen

«Ist jemand verletzt, geht es euch gut oder fehlt euch etwas?», waren die ersten Fragen, die das Feuerwehrteam den eingeschlossenen Personen im 3. Stock stellte. «Wir können über die Treppe runter, da wir kaum noch Rauch haben», erklärten die Helfer. Dass eine Person im Rollstuhl sass, stellte für das Team kein Problem dar. Die Person bekam eine Sauerstoffmaske und wurde Stufe um Stufe nach unten gebracht. Auch die Personen auf dem Dach durften sich bei der Übung auf ein Happy End freuen.

Gut koordiniert arbeiteten alle Blaulichtorganisationen bei dieser Übung Hand in Hand. In dieser Grössenordnung wird nur alle fünf Jahre geübt. Als Übungsleiter stand Stefan Schindler gemeinsam mit Bernhard Steiner und Josua Zürcher im Einsatz. «Wir haben einfach eine coole Gruppe. Die Übung war lehr- und erfolgreich. Dank unseren Partnerorganisationen wurde sie zu einem grossen Erfolg für uns. Die Übung zeigte, dass bei uns alles funktioniert und jeder an seinem Platz die Aufgaben perfekt erledigt», so Schindler. Und Marvin Schneider von der Jugendfeuerwehr ergänzte: «Es wurde gut kommuniziert und es war gut organisiert.»

Von der Feuerwehr Frutigen standen 60 Mann und von der Feuerwehr Adelboden, Thun und Spiez je drei Personen im Einsatz. Hinzu kamen fünf Personen von der Ambulanz sowie zwei Polizisten.