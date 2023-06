Niemand wollte Geld verschenken

OECD-MINDESTSTEUER Bevor das Geld ins Ausland abfliesst, nimmt man es doch lieber selbst – dieser Gedanke war für den Ausgang der Abstimmung entscheidend. Die Frage, wie die Mehreinnahmen verteilt werden, erschien dagegen vergleichsweise unwichtig.

MARK POLLMEIER

Grosse, international tätige Unternehmen mit mindestens 15 Prozent zu besteuern: dagegen hatte auch die SP Schweiz nichts. Trotzdem ergriffen die Sozialdemokraten das Referendum – weil sie mit der Verteilung der Steuergelder nicht einverstanden waren.

Ob es nun 1 oder doch eher 2,5 Milliarden Franken Mehreinnahmen sind: Es geht um viel Geld. Nach dem jetzt beschlossenen Modell fliessen die meisten Millionen in jene Kantone, denen es finanziell ohnehin gut geht, etwa nach Basel-Stadt und nach Zug. Das ist nachvollziehbar, denn dort sitzen viele der umsatzstarken Unternehmen, die von der neuen Steuerregelung betroffen sind, beispielsweise Pharmakonzerne oder Hedgefonds-Betreiber.

Die SP fand diese Verteilung ungerecht: Warum sollten jene, die wirschaftlich schon jetzt auf Rosen gebettet sind, noch mehr profitieren und sich mit den Zusatzeinnahmen womöglich weitere Standortvorteile verschaffen? Besser wäre es, das Geld würde zunächst an den Bund fliessen und von dort aus weitergereicht werden, so die Argumentation der Sozialdemokraten.

Lieber erst einmal einführen

Doch die Schweizer Bevölkerung wollte sich mit solchen Verteilungsfragen nicht aufhalten – und das lag vor allem an den Konsequenzen, welche die Landesregierung und die Bundesverwaltung skizziert hatten. Würde die Schweiz die Vorlage ablehnen, betonte insbesondere Finanzministerin Karin Keller-Sutter ein ums andere Mal, so könne die OECD-Regelung nicht mehr rechtzeitig in Kraft treten. Sprich: Dann werde das zusätzliche Steuergeld «verschenkt» und von anderen Ländern erhoben. In diesem Fall hätte die Schweiz zwar nachbessern und die OECD-Vorgabe zur Not etwas später umsetzen können. Die Verunsicherung bei den Grossunternehmen und die bürokratischen Folgen einer solchen Verzögerung wären jedoch nicht vorteilhaft gewesen.

Vor diesem Hintergrund ging die Bevölkerung lieber auf Nummer sicher und stimmte der Vorlage deutlich zu, Motto: Wenn wir da schon mitmachen müssen, wollen wir wenigstens etwas davon haben. Schweizweit sagten 78,5 Prozent Ja, im Kanton Bern lag die Zustimmung bei 74,9 Prozent – fast genauso hoch wie im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental (75,0 Prozent). Auch im Frutigland scherte keine Gemeinde aus: Die Bandbreite lag zwischen 79,2 Prozent Ja-Stimmen (Kandersteg, höchster Wert im Verwaltungskreis) und 67,9 Prozent Ja-Stimmen (Kandergrund). Schaut man sich die Abstimmungsergebnisse insgesamt an, so erfuhr das Referendum in SVP-Hochburgen offenbar noch die grösste Zustimmung.

Das Thema ist nur vorläufig erledigt

Mit der Annahme der OECD-Mindestbesteuerung hat die Schweiz genau das umgesetzt: eine Mindestforderung. Bundesrätin Keller-Sutter schloss nach der Abstimmung denn auch nicht aus, dass die Steuern für Unternehmen künftig weiter angehoben werden könnten. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht: Nun, da die Steuer einmal eingeführt ist, dürften viele Länder mittelfristig mit einer Erhöhung liebäugeln.

Auch die Verteilungsfrage ist nur vorerst vom Tisch. Die am Sonntag beschlossene Verordnung wird nur so lange gelten, bis sie von einem Bundesgesetz abgelöst wird. Der Bundesrat muss ein solches Gesetz spätestens nach sechs Jahren vorlegen. Dann wird das Parlament – und im Fall eines Referendums auch die Stimmbevölkerung – erneut über den akuellen Schlüssel von 25 Prozent (Bund) zu 75 Prozent (Kantone) streiten können. Dass es Diskussionsbedarf geben wird, ist anzunehmen. Schon jetzt gibt es in manchen Kantonen Pläne, den 25:75-Kompromiss zu unterlaufen. Indem sie ihre Unternehmenssteuern anpassen, könnten sie die Mehreinnahmen nämlich komplett selbst einstreichen – der Bund ginge leer aus.