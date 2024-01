Odermatt schafft in Adelboden den Hattrick

Marco Odermatt bewies am heutigen Samstag im Riesenslalom erneut, dass er derzeit in einer eigenen Liga fährt. Zum dritten Mal in Folge siegte der Innerschweizer am Chuenisbärgli in Adelboden. Mit einem Vorsprung von 1,26 Sekunden auf den norwegischen Speedspezialisten Aleksander Kilde und 1,77 Sekunden auf den Kroaten Filip Zubcic beeindruckte Odermatt das Publikum, das sich von den tief winterlichen Wetterverhältnissen unbeeindruckt zeigte und «Odi» ausgelassen feierte.

Der Frutiger Sandro Zurbrügg landete nach dem ersten Durchgang auf Rang 34. Für den Start im zweiten Lauf fehlten ihm bloss 15 Hundertstel.

Der Slalom findet am Sonntag, 7. Januar, statt:

1. Durchgang um 10:30 Uhr

2. Durchgang um 13:30 Uhr