Am Samstag wurde Marco Odermatt im Riesenslalom den Erwartungen voll gerecht: Der Nidwaldner deklassierte einmal mehr die Konkurrenz und siegte mit 1,26 Sekunden Vorsprung auf Aleksander Aamodt Kilde und mit 1,77 Sekunden auf Filip Zubcic. Sein bereits dritter Sieg in Folge am Chuenisbärgli ...