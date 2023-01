Der Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) ist einer der sieben in Europa vorkommenden Rohrsänger-Arten. Drei von ihnen sind als Brutvogel in der Schweiz heimisch: der Teichrohrsänger, der am häufigsten vorkommt, der Drosselrohrsänger, der eher selten ist, und der einga...