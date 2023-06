Pflanzen und Genuss

Am Wochenende fand der erste Adelli-Markt statt. Initiator Gill Allenbach aus Frutigen freut sich über die gelungene Premiere – und will den Anlass nun jedes Jahr ausrichten.

KATHRIN JUNGEN

Gill Allenbach, Initiator des ersten Pflanzen- und Genussmarktes in Kandergrund, blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Der Frutiger hatte bereits einige Messen und Märkte organisiert und fand, dass so etwas auch ins Kandertal gehöre. «Der Platz hier hinten bei der BKW-Zentrale ist idyllisch gelegen und bietet sich an, einen Erlebnismarkt durchzuführen», so Allenbach.

Im August letzten Jahres gründete er den Verein Adelli Markt und lud die in Frage kommenden Marktfahrer persönlich zur Teilnahme ein. Dieses Wochenende fiel nun der Startschuss für den ersten Pflanzen- und Genussmarkt in Kandergrund.

«Ich bin überrascht von der Vielfalt»

Liebevoll war der Markt aufgebaut worden. Eine Willkommenstafel über der BKW-Strasse lud schon von Weitem zum Besuch ein. Viele Geranienkisten säumten den Weg und die Brücken zum Markt. Wildpflanzen, Wildsträucher, Heil- und Gewürzkräuter waren zu bestaunen und wurden zum Kauf angeboten. Kleinproduzenten und -handwerker präsentierten ihre Werke an hübschen Ständen. Auch der Genuss kam nicht zu kurz.

An beiden Tagen zogen Trychlergruppen über den Markt, zudem wurden verschiedene Musikdarbietungen und Jodellieder vorgetragen. Es gab ein Festzelt bei der alten und eine Festwirtschaft bei der neuen BKW-Zentrale. Am Samstagabend war – trotz vorherigen Gewitters – ein gemütliches Fest mit dem Seestern-Quintett im Gange.

Die anwesenden Kinder konnten sich mit Zeichnen, auf der Hüpfburg und beim Kinderschminken die Zeit vertreiben. Die ehemalige Kandergrunderin Ursi Imbaumgarten schwärmte: «Ich bin überrascht von der Vielfalt und von den Angeboten hier auf dem Markt an der rauschenden Kander – einfach wunderbar.»

Viele Begeisterte freuten sich, dass der Adelli-Markt nun regelmässig stattfinden wird, nämlich immer am ersten Wochenende nach Pfingsten. So wird der Markt zum festen Bestandteil in der Eventplanung im Kandertal.

