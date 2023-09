Pistenchef erneut freigesprochen

2014 war vor dem Ruedi-Chalet im Geils eine 14-jährige, erfahrene Skifahrerin, die auf einem Nebenweglein neben der Piste fuhr,­ kopfüber in einen Graben gestürzt und im Eiswasser ertrunken. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen den verantwortlichen Pistenchef der Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) Anklage wegen fahrlässiger Tötung, worauf das Regionalgericht Oberland den Adelbodner im Mai 2020 schuldig sprach und zu einer bedingten Busse verurteilte.



Das Berner Obergericht hob im Dezember 2021 den Schuldspruch auf und sprach den Pistenchef frei. Die Eltern der Verstorbenen gelangten darauf ans Bundesgericht, das den Fall im Oktober 2022 wegen einer ungenügenden Begründung zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückwies.



Keine Verletzung der Sorgfaltspflicht

Am Montag wurde nun das zweite Urteil des Obergerichts veröffentlicht. Der Pistenchef – und mit ihm die BAAG – werden erneut freigesprochen, da laut Begründung bei der Pistensicherung keine Sorgfaltspflichtverletzung vorlag. Der Tod der Schülerin hätte mit einer Signalisation der Gefahrenstelle, welche die Anklage als geboten bezeichnet hatte, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verhindern werden können, heisst es in der Bergündung weiter.



Gemäss Beweisergebnis habe die Jugendliche das Nebenweglein bewusst befahren. Für Skifahrer, die bewusst ausserhalb der Piste – wenn auch in deren Randbereich – fahren, bestehe laut Obergericht keine Sicherungspflicht. «Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei der Piste um einen breiten, geraden und übersichtlichen Pistenabschnitt mit wenig Gefälle handelt. (…) Der zwei Meter breite Randbereich war zudem dem Schutzzweck entsprechend gesichert. Auch wenn eine bessere Signalisation schlussendlich wünschbar erscheinen könnte, war deren Fehlen im vorliegenden Fall nicht sorgfaltspflichtwidrig. Der Beschuldige hat keine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und damit keine Sorgfaltspflichtverletzung begangen. Ohnehin fehlt es an einer Verkehrssicherheitspflicht für Skifahrer, welche bewusst ausserhalb der bzw. parallel zur Piste fahren.»

Peter Schibli

--- Ein ausführlicher Bericht zum Urteil folgt am Freitag im "Frutigländer". ---