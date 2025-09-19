Punkteteilung in der Cup-Reprise: FC Frutigen und FC Heimberg trennen sich 3:3

FUSSBALL In der Reprise des kürzlich ausgetragenen Cupspiels gegen den FC Heimberg kam der FC Frutigen am Dienstagabend trotz klarer Feldüberlegenheit nicht über ein 3:3 hinaus. Die Abwesenheit des etatmässigen Mittelfeldtrios – die Schmid-Zwillinge sowie Hurni ...

FUSSBALL In der Reprise des kürzlich ausgetragenen Cupspiels gegen den FC Heimberg kam der FC Frutigen am Dienstagabend trotz klarer Feldüberlegenheit nicht über ein 3:3 hinaus. Die Abwesenheit des etatmässigen Mittelfeldtrios – die Schmid-Zwillinge sowie Hurni fehlten ferienhalber – konnte zwar weitgehend kompensiert werden, dennoch liessen die Hausherren wichtige Punkte liegen.

Von Beginn weg trat Frutigen selbstbewusst auf und erarbeitete sich bereits nach zehn Minuten die erste Grosschance: Nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite scheiterten die Offensivkräfte jedoch gleich doppelt am stark reagierenden Gästetorhüter. Es folgte eine druckvolle Phase der Gastgeber mit weiteren guten Möglichkeiten.

Den Führungstreffer erzielten jedoch überraschend die Gäste aus Heimberg: Ein ungenügender Befreiungsschlag der Frutiger Hintermannschaft führte zu einem schnellen Gegenstoss, der präzise vollendet wurde – Torhüter Scherz war chancenlos. Die Antwort des Heimteams liess nicht lange auf sich warten: Elia Elsener nutzte den Freiraum im Mittelfeld, zog ab und traf sehenswert zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel gestaltete sich nun ausgeglichener, auch begünstigt durch einige Unsicherheiten in der Frutiger Defensive. Doch noch vor der Pause übernahm Frutigen wieder die Kontrolle. Schranz hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff die Führung auf dem Fuss, sein Abschuss wurde jedoch in letzter Sekunde geblockt.

Endlich in Führung – und trotzdem nicht gewonnen

Auch nach dem Seitenwechsel startete Frutigen stark: Ein scharf getretener Eckball von Rohrer wurde vom Heimberger Keeper in extremis pariert, kurz darauf verpasste Pieren das Ziel nur knapp. Auf der Gegenseite sorgten lange Bälle immer wieder für Gefahr – und genau ein solcher führte zum nächsten Gegentreffer: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Heimberg den fälligen Elfmeter souverän zum 1:2.

Erneut zeigte Frutigen Moral: Rüegg köpfte eine präzise Freistossflanke zum 2:2 ins Netz. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Während Frutigen mehr Spielanteile hatte, lauerte Heimberg auf Fehler im Aufbau und schnelle Umschaltmomente.

Nach etwas mehr als einer Stunde war es dann so weit: Eine mustergültige Flanke von Rohrer fand den Kopf von Guri, der die erstmalige Frutiger Führung erzielte. Doch erneut gelang es dem Heimteam nicht, das Spiel danach zu beruhigen. Trotz weiterer Chancen häuften sich einfache Fehler im Aufbauspiel – einer davon führte zum bitteren Ausgleich: Ein Heimberger fasste sich ein Herz und versenkte den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar zum 3:3.

In der Schlussphase drängten die Gäste gar noch auf den Siegtreffer. Doch Torhüter Scherz und seine Defensive verhinderten Schlimmeres.

Chancen nicht genutzt – gerechtes

Remis

Trotz spielerischer Überlegenheit, insbesondere in der ersten Halbzeit, verpasste es der FC Frutigen, den Sack frühzeitig zuzumachen. Die Gäste aus Heimberg zeigten sich vor dem Tor effizienter und verdienten sich den Punkt.Nach sechs Spieltagen liegt Frutigen mit sechs Punkten Vorsprung auf den Strich und fünf Zählern Rückstand auf die Tabellenspitze im gesicherten Mittelfeld. Am kommenden Samstag steht das schwere Auswärtsspiel beim SC Meiringen an – mit einem Sieg könnte der Blick weiter nach oben gehen.

PETER SCHMID

Telegramm:

Meisterschaft 2. Liga:

FC Frutigen : FC Heimberg 3:3 (1:1)

Tore: 24. Gegner 0:1, 32. Elsener 1:1, 50. Gegner (Elfmeter) 1:2, 54. Rüegg 2:2,

61. Guri 3:2, 80. Gegner 3:3

Hauptplatz Frutigen:

200 Zuschauer

Aufstellung FC Frutigen:

Scherz; Schranz, Simon Wieland, Laurin Kocher, Rüegg, Rubin, Elia Elsener,

Joel Brügger, Rohrer; Pieren, Guri Ersatzbank: Mosimann, Wyssen, Frick,

Hänni, Lionel Schmid, Gavazi, Steiner