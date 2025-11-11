Ruhiger Sommer beim Spitzen Stein

Nach einem bewegten Jahr 2024 blieb das Sommerhalbjahr 2025 im Gebiet Spitzer Stein vergleichsweise ruhig. Der Öschiwald musste nur kurzzeitig gesperrt werden, grössere Ereignisse blieben aus. Die stabilen Witterungsverhältnisse zu Beginn des Sommers hatten einen dämpfenden Einfluss auf die Geschiebeaktivität im Öschibach – und damit auch auf die Sicherheitsmassnahmen.

«Wir sind froh, dass die Lage in diesem Jahr stabil geblieben ist», schreibt Gemeinderätin Sara Loretan, Ressort Naturgefahren, öffentliche Sicherheit und Gemeindepolizei im letzten Newsletter dieses Jahres. Dennoch bleibe Wachsamkeit wichtig, denn das Gebiet rund um den Spitzen Stein verändere sich ständig.

Sperrzonen werden besser gesichert

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung kam es erneut zu Verstössen gegen die Absperrungen. Mehrfach seien Personen – teils mit Kinderwagen – im gesperrten Gerinnebereich des Öschibachs unterwegs gewesen. Um das zu verhindern, lässt die Gemeinde auf der rechten Bachseite einen zusätzlichen Zaun errichten. Auch die bestehenden Durchgänge werden so angepasst, dass Sperrungen künftig schneller umgesetzt werden können.

Bewegung im Rutschgebiet

Laut dem aktuellen Bericht der Geotest AG blieb die Rutschung am Spitze Stei im Oktober 2025 weitgehend ruhig. Anfang Monat wurden im Gipfelbereich noch Bewegungen von bis zu zwei Zentimeter pro Tag registriert; im Verlauf des Monats nahmen sie deutlich ab. In den Flanken reduzierte sich die Aktivität auf wenige Millimeter pro Tag. Kleinere Steinschläge seien weiterhin regelmässig zu beobachten, grössere Abbrüche blieben jedoch aus.

Der Vergleich der jüngsten Drohnenvermessungen zeigt: Zwischen Herbst 2024 und September 2025 sind rund 35 000 Kubikmeter Material abgestürzt – deutlich weniger als im mehrjährigen Durchschnitt von 60 000 Kubikmeter. «Das zeigt, dass die kühlen, trockenen Bedingungen und die geringeren Rutschgeschwindigkeiten positiv gewirkt haben», heisst es im Bericht.

Ausgeglichenes Geschiebebild im Öschibach

Auch im Öschibach blieb die Lage stabil. Zwischen August und Oktober 2025 wurden kaum nennenswerte Geschiebeverschiebungen festgestellt. Das Verhältnis zwischen Eintrag und Austrag sei nahezu ausgeglichen gewesen – ein Überschuss von lediglich rund 400 Kubikmeter wurde gemessen. Ein längerfristiger Vergleich über vier Jahre zeigt allerdings, dass sich im unteren Gerinnebereich etwa 60 000 Kubikmeter zusätzliches Material angesammelt haben. Das entspricht nur rund einem Viertel der Menge, die im selben Zeitraum vom Spitzen Stein abgetragen wurde. Ein Teil des Materials gelange über andere Bäche direkt in Richtung Oeschinensee, ein weiterer Teil werde durch Ausbaggerungen entfernt.

Die Gemeinde Kandersteg will weiterhin vorausschauend planen. Angesichts der stetigen Au!andung im Gerinne seien infrastrukturelle Anpassungen, etwa beim Strassenverlauf zum Oeschinensee, langfristig sinnvoll.

