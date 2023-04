SCHLUSSPUNKT - Fort mit den Frauen!

FORT MIT DEN FRAUEN!

Der Rollkoffer ist eines der grössten Rätsel unserer Zeit – genauer gesagt dessen später Durchbruch. Erst 1972 wurde diese nützliche Erfindung patentiert, und noch viel später wurde sie zum Massenphänomen. Der Mensch ist also erst auf den Mond geflogen bevor er auf die Idee kam, sich durch einen simplen Trick auch die irdischen Reisen zu vereinfachen. Auch Computer waren längst erfunden, als Menschen ihre Koffer noch durch die Gegend trugen. Warum? Weil Schleppen als männlich galt und es vor allem Männer waren, die viel reisten – so zumindest die These der Wirtschaftsjournalistin und Bestsellerautorin Katrine Marçal. In ihrem Buch «Die Mutter des Fortschritts» will sie zeigen, wie Innovationen durch Geschlechterstereotype ausgebremst wurden.

Ein weiteres Beispiel dafür ist die Elektromobilität. Um 1900 hatten E-Wagen in den USA einen Marktanteil von 38 Prozent. Dass sie dann vom Benziner verdrängt wurden, hatte vordergründig technische Gründe. Schuld waren aber auch die Frauen: Weil vor allem sie das saubere und einfach zu bedienende Elektrogefährt schätzten, wurde es zunehmend als weibisch abgestempelt und entsprechend vermarktet. Man stattete es mit Blumenvasen und Polstersitzen aus und pries es quasi als Salon auf Rädern an. Erst 100 Jahre später gelang es Tesla-Gründer Elon Musk, das E-Auto «männlich» zu machen – und damit wieder markttauglich. Wie viel Russ und CO2 wären der Erde wohl erspart geblieben, wenn nicht die Frau gewesen wäre?

Dass Informatiker heute so angesehen und gut bezahlt sind, ist ebenfalls Männern zu verdanken. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das Programmieren noch ein (billiger) Frauenjob. Erst die US-Armee drehte den Spiess um. In den 1940er-Jahren liess sie sechs Frauen den ersten Universalrechner ENIAC entwickeln. Anschliessend schnitt sie diese Frauen von allen Fotos ab, um für männliches Personal zu werben – und besiegelte damit wohl den Aufstieg der Informatik.

Was lernen wir daraus? Wer Fortschritt will, sollte Männer dafür werben lassen. Und wer mehr Anerkennung für Pflegekräfte und Erzieher fordert, sollte Frauen von allen Teamfotos entfernen (auch wenn diese dann im Zweifel leer sind).

BIANCA HÜSING

