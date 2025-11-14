Immobilien Immobilien
SCHLUSSPUNKT VON JAHRESZEITEN

  14.11.2025 Kolumne

Was soll es denn sein: Sonnenblumen oder Schneeflocken? Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Die Diskussion um die Lieblingsjahreszeit ist immer wieder Thema, besonders wenn es in Gesprächen ums Wetter geht. Die einen schwärmen vom Sommer, weil dessen Sonne das Leben so schön ...

