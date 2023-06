Schnellste TreppenläuferInnen gesucht

VORSCHAU Am 9. und 10. Juni findet der 20. Niesen-Treppenlauf statt. Über 500 Teilnehmende werden auf der längsten Treppe der Welt unterwegs sein. Am Freitagnachmittag, 9. Juni, starten über 70 Zweierteams zum dritten Staffellauf. Am Samstagmorgen, 10. Juni, messen sich rund 360 EinzelläuferInnen auf der «Langdistanz». Die LäuferInnen bezwingen dabei die längste Treppe der Welt: Auf 11 674 Stufen gilt es 1669 Höhenmeter und eine Strecke von 3,5 Kilometern zurückzulegen.

Der Event markiert zugleich auch den Start des Oberland Cups 2023. Dieser setzt sich aus vier Läufen im Berner Oberland zusammen, der erste davon wird am Niesen absolviert. Zum ersten Mal gehört auch der Mountainrun Grindelwald dazu. Wer als LäuferIn an mindestens drei der vier Rennen teilnimmt, wird automatisch für die Cup-Wertung berücksichtigt.

