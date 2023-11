Schweizer Olympia-Pläne nehmen nächste Hürde

Das Sportparlament ist das oberste Organ von Swiss Olympic, es tagte am Freitagachmittag (24.11.) im Haus des Sports in Ittigen b. Bern. Die Delegierten der olympischen Sportverbände sprachen sich einstimmig für die Weiterführung des Projekts "Switzerland 203x" ausgesprochen, das dezentrale Olympische und Paralympische Winterspiele 2030 (oder 2034) in der Schweiz vorsieht. Das bedeutet, dass Swiss Olympic mit dem Internationalen Olympischen Komitee IOC nun in die finale Dialogstufe für die Austragung dieser Winterspiele treten kann ­– falls das IOC dem ebenfalls zustimmt.

Ob die Schweiz in diesen sogenannten «gezielten Dialog» (targeted dialogue) aufgenommen wird, entscheidet das IOC Ende November. Vorantreiben soll das Projekt künftig ein neu gegründeter Verein mit Vertreterinnen und Vertretern von Swiss Olympic und den Wintersportverbänden, der im Co-Präsidium von Ruth Wipfli Steinegger (Vizepräsidentin Swiss Olympic) und Urs Lehmann (Präsident Swiss-Ski) geleitet wird. Die beantragten Mittel für diesen Verein und seine Aufgaben, rund 2,1 Millionen Franken, haben die Delegierten, auch jene der nicht-olympischen Sportverbände und Partnerorganisationen, ebenfalls einstimmig freigegeben. Die Vergabe der Winterspiele 2030 und 2034 durch das IOC ist im nächsten Sommer geplant.

Sollten die Winterspiele in der Schweiz stattfinde, wäre davon auch Kandersteg betroffen: Ein Teil der Nordischen Kombination soll dort stattfinden. (Lesen Sie dazu auch das Interview mit Lars Guggisberg, VR-Präsident des Nationalen Nordischen Skizentrums Kandersteg.)