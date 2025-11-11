Seit fünfzig Jahren schlägt er den Takt

Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Musik: Daniel Zürcher aus Kandersteg wurde für 50 Jahre Musizieren geehrt. Seine Musikgesellschaft machte den Moment zu einem Fest voller Klang, Freude und Freundschaft.

Fünfzig Jahre Musikant: Für dieses aussergewöhnliche Jubiläum wurde Daniel Zürcher am Samstag an der Delegiertenversammlung des Bernischen Kantonal-Musikverbands in Burgdorf geehrt. Was Zürcher nicht wusste – aber vielleicht ahnte: Wie es sich gehört, war ihm «seine» Musikgesellschaft heimlich hinterhergereist. Während drinnen im Saal die Zeremonie lief, postierten sich seine Vereinskolleginnen und -kollegen mit ihren Instrumenten draussen vor der Markthalle. Auch zwei Tschinellen hatten sie mitgebracht – jene Handbecken, die Daniel Zürcher wie kein anderer beherrscht. Wenn er sie bei einer Marschparade hoch über dem Kopf zusammenschlägt, ist das jedes Mal ein Blickfang.

So klingt echte Kameradschaft. Als der frischgebackene Veteran schliesslich aus der Markthalle trat und die Musik einsetzte, liess sich Zürcher nicht zweimal bitten: Mit seinen Tschinellen begleitete er gekonnt die Märsche der angereisten Musikantinnen und Musikanten. Nach einem kleinen Umtrunk vor Ort fuhren alle gemeinsam zurück nach Kandersteg und liessen den Abend im festlich geschmückten Musiklokal ausklingen. Zur Feier des Tages spielte die Musikgesellschaft auch dort wieder auf – und wie eh und je schlug Daniel Zürcher seine Tschinellen dazu.

RED