SESSIONSRÜCKBLICK - Zähes Ringen um die Raumplanung

Zähes Ringen um die Raumplanung

Reich befrachtet wie immer war die Traktandenliste des Parlaments für die Sommersession. Insbesondere die Raumplanung hatte es in sich.

Die Vorstellungen bei diesem Thema könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Das versprach eine spannende Debatte. Im zweiten Anlauf hat der Nationalrat das revidierte Raumplanungsgesetz aber mit 173 zu 0 Stimmen und bei 13 Enthaltungen angenommen. Beide Räte entschieden, das revidierte Raumplanungsgesetz zum indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative zu machen. Die Initiative will die Trennung von Baugebiet und Nicht-Baugebiet in die Verfassung s chreiben.

Herzstück der beschlossenen Gesetzesrevision ist ein Stabilisierungsziel. Die Kantone müssen im Richtplan festlegen, wie sie ausserhalb der Bauzone die Zahl der Gebäude und das Ausmass der Versiegelung stabil halten wollen. Sie müssen dem Bund regelmässig Bericht erstatten und, falls nötig, Anpassungen vornehmen. Ausnahmen ausserhalb von Baugebieten können neu die Kantone regeln. Diese Zuständigkeit der Kantone ermöglicht massgeschneiderte Lösungen.

Dass nicht mehr genutzte Bauten aus der Landschaft verschwinden, wollen die Räte mit Anreizen erreichen. Neu sollen die Kantone unter gewissen Voraussetzungen Abbruchprämien für solche Gebäude und nicht mehr genutzte Anlagen bezahlen. Der Nationalrat präzisierte dazu, dass das Gebäude rechtmässig erstellt worden sein müsse.

Würden jährlich 1000 bis 2000 Bauten abgebrochen und betrüge die Prämie zwischen 20 000 und 30 000 Franken, wäre mit jährlichen Kosten für die Kantone von 20 bis 60 Millionen Franken zu rechnen. Nicht an einen Standort gebundene Nutzungen ausserhalb von Bauzonen – zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung – will der Nationalrat nur in Berggebieten erlauben. Der Ständerat hingegen und auch der Bundesrat wollen dies überall im Land zulassen. Beide Räte wollen, dass im Gegenzug Auflagen gelten sollen, etwa Kompensations- und Ausgleichsmassnahmen. Weiter will eine knappe Mehrheit unter gewissen Voraussetzungen den Abriss, den Wiederaufbau und die betriebliche Erweiterung von Beherbergungsbetrieben ausserhalb des Baugebiets erlauben. Für Restaurants soll das aber nicht gelten. Der Ständerat hingegen wollte diese Möglichkeit allen Gastbetrieben geben.

Neu regeln will der Nationalrat schlussendlich den Anspruch auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes für unbewilligte Nutzungen ausserhalb von Bauzonen. Dieser soll nach 30 Jahren verfallen. Eine knappe Mehrheit der Umweltkommission schlug vor, dass man bestehende Häuser besser nutzen und unter Wahrung des äusseren Erscheinungsbildes zusätzliche Wohnungen einbauen könnte. Dieser Vorschlag deckte sich auch mit der Ansicht des Bundesrates. Umweltminister Albert Rösti argumentierte für diese Lösung, die aus meiner Sicht unserem Streusiedlungsgebiet Perspektiven und zusätzlichen Spielraum ermöglicht hätte. Leider wurde dieser Vorschlag abgelehnt. Die Differenzen gehen zurück an den Ständerat.

Endlich kam meine Motion 21.3770 zur Abstimmung. Sie fordert ein Meldeverfahren für Pflanzenstärkungs- und Pflanzenschutzmittel auf Basis von natürlichen Produkten, analog den Meldeverfahren in Deutschland und Frankreich. Es soll ein entsprechendes spezifisches Verfahren eingeführt werden, damit dieses Potenzial besser ausgenutzt werden kann. Trotz der ablehnenden Haltung des Bundesrates hat der Nationalrat die Motion einstimmig angenommen, was mich natürlich sehr freute. Nun geht sie weiter an den Ständerat.

ANDREAS GAFNER NATIONALRAT EDU