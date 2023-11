Sicher ist sicher

Gleich zweimal stimmten die Kandergrunder am Freitagabend darüber ab, ob ihre Gemeinde sich an der Regionalen Bauverwaltung beteiligen solle. Dass die erste Abstimmung zu dem Traktandum wiederholt wurde, lag an einem frischgewählten Nationalrat.

Weil das Gemeindehaus saniert wird, fand die Gemeindeversammlung diesmal in der Turnhalle statt. Die erste Abstimmung über die Beteiligung an der künftigen Regionalen Bauverwaltung Frutigen ging unentschieden aus: 24 waren dafür, 24 waren dagegen, 2 enthielten sich. Also fällte Gemeinde- und Gemeinderatspräsident Roman Lanz den Stichentscheid: dafür.



Die gut anderthalbstündige Versammlung neigte sich schon dem Ende zu, da bat Ernst Wandfluh darum, nach vorne kommen zu dürfen, um mit dem Präsidenten zu reden, was ihm auch gewährt wurde. Wandfluhs Intervention führte schliesslich dazu, dass der Gemeinderat die Sitzung kurz unterbrach, um sich zu besprechen. Anschliessend informierte Roman Lanz darüber, es sei bei der Abstimmung über die Regionale Bauverwaltung vielleicht alles etwas schnell gegangen. Auf keinen Fall wolle man bei diesem Traktandum aber Unsicherheiten oder Zweifel aufkommen lassen. Um einen tragfähigen Entscheid zu haben, werde man deshalb noch einmal abstimmen lassen und dann wirklich ganz genau zählen.



Diesmal war kein Stichentscheid nötig: 24 BürgerInnen stimmten dafür, 23 dagegen, 3 enthielten sich. Auch die Gemeinde Kandergrund wird also, so sie denn zustande kommt, an der Regionalen Bauverwaltung beteiligen.

Einen ausführlichen Bericht zur Gemeindeversammlung lesen Sie in der nächsten Ausgabe.