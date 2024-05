Bei ansprechenden Temperaturen und Sonnenschein, der sich mit einigen Wolken abwechselte, verwandelte sich die Dorfstrasse ab der Kreuzgasse bis zum Leimbach am Pfingstsamstag in ein lebendiges Zentrum des Austauschs und Genusses. Der Maimärit zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. ...