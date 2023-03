Staubige Pisten

In Adelboden ging am Mittwochnachmittag Sahara-Staub nieder, Wintersportler erwartete eine Mischung aus Skipiste und Wüstenfeeling. Wer zu Tal wedelte, zeichnete deutlich sichtbare Spuren in den Schnee – Naturkunst, die beim Tauen wieder vergeht.