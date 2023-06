Stimmen aus dem Klub

Ob Präsidentin oder «alter Recke»: Jedes Mitglied hat seinen ganz eigenen Bezug zum Verein. Vier von ihnen kommen hier zu Wort.

«Manch gemütliche Stunde verbracht»

«In meiner Schulzeit hatte ich nie die Möglichkeit, das Schwimmbad zu besuchen. So lernte ich erst mit 16 Jahren schwimmen und gleichzeitig den Schwimmklub kennen. Seither bin ich Mitglied. In den ersten Jahren meiner Mitgliedschaft besuchte ich regelmässig die Herrenschwimmabende und verbrachte manch gemütliche Stunde mit Fidel Stucki, Frans den Hartog und Peter Loosli. Die Trainings waren immer interessant und gut besucht. Das Turmspringen war für mich ein wichtiger Bestandteil der Schwimmabende.

Heute sitze ich während der wöchentlichen Schwimmabende lieber mit meinen Schwimmklubkollegen im Beizli und lasse mich von der Gruebi-Crew kulinarisch verwöhnen. Das Gruebibad ist für mich ein wunderschöner Ort in Adelboden.»

PETER OESTER

«Was wosch no meh ...»

«I üsem Schwimmbad Gruebi dr schönscht Talabschluss vor Wält z’gseh bim Schwimmä – was wosch no meh ...

Ausserdem bin ich dankbar für die super Zusammenarbeit mit der Gruebibad-Crew unter der Führung von Martin Egger!»

PIA SCHÄRZ, VEREINSPRÄSIDENTIN SEIT 2020

Jassen und Schwanensee

«Ich bin seit 1975 im Vorstand und habe mich immer um die Unterhaltungsabende und Höcks gekümmert. Wir haben zum Beispiel den ‹Schwanensee› aufgeführt oder Künstlerpräsentationen gemacht. Dabei wurden den Schwimmklüblern Gesichter auf die Brust gemalt – schade, dass ich keine Fotos mehr davon finde. Auch an die Jassturniere Ende Sommer erinnere ich mich gerne. In meiner aktiven Zeit bin ich immer zum Seniorenschwimmen gegangen, anschliessend wurde gebrätelt und gedorfet.»

THERESE BURN

Für 20 Rappen ins Bad

«Als ich ein Kind war, durften wir Kinder nach 16 Uhr für 20 Rappen ins Schwimmbad. Vorher war’s für die Fremden. In der achten Klasse kam Wolf Genge als Lehrer an die Sekundarschule. Er hat den Schwimmunterricht in den Sommerferien eingeführt. Als ich schon erwachsen war, hat Doris Stucki an einem Abend pro Woche einen Schwimmkurs gegeben – bei jedem Wetter.»

ANNY REUSSER (MÖCHTE OHNE FOTO ERSCHEINEN)