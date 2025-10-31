Immobilien Immobilien
Stimmrecht für AusländerInnen

  31.10.2025 Politik

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat die Vernehmlassung zur Teilrevision der Kantonsverfassung und des Gemeindegesetzes eröffnet. Ziel ist die Einführung eines fakultativen kommunalen Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer.

