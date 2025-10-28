Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Stimmungsvoller Abend voll Raclette und Musikgenuss

  28.10.2025 Aeschi, Aeschiried
Farbenfrohe Berner Trachten schwangen sich während der volkstümlichen Tänze über die Bühne. BILDER: JACQUELINE RÜESCH
Farbenfrohe Berner Trachten schwangen sich während der volkstümlichen Tänze über die Bühne. BILDER: JACQUELINE RÜESCH

Letzten Samstag lud der Trachtenverein Aeschi zum traditionellen Raclette-Abend in den Gemeindesaal ein. Ab 18 Uhr stand alles im Zeichen von Geselligkeit, Musik und guter Laune. Unter dem Motto «Raclette bis gnue» wurde geschmolzener Käse serviert, bis niemand rein gar ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote