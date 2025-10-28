Stimmungsvoller Abend voll Raclette und Musikgenuss

Letzten Samstag lud der Trachtenverein Aeschi zum traditionellen Raclette-Abend in den Gemeindesaal ein. Ab 18 Uhr stand alles im Zeichen von Geselligkeit, Musik und guter Laune. Unter dem Motto «Raclette bis gnue» wurde geschmolzener Käse serviert, bis niemand rein gar ...

Letzten Samstag lud der Trachtenverein Aeschi zum traditionellen Raclette-Abend in den Gemeindesaal ein. Ab 18 Uhr stand alles im Zeichen von Geselligkeit, Musik und guter Laune. Unter dem Motto «Raclette bis gnue» wurde geschmolzener Käse serviert, bis niemand rein gar nichts mehr essen konnte – ein Anlass, der längst zum festen Bestandteil des Dorfkalenders gehört.

JACQUELINE RÜESCH

Durch den Abend führten die vier jungen Musikerinnen unter dem Namen «Fluehwyber», die mit traditioneller Musik aufspielten – mit Handorgel, Kontrabass und viel Schwung. Für zusätzliche musikalische Farbtupfer sorgten die Grindelwaldner Trachteörgeler. Die drei Herren begleiteten die Tanzdarbietungen der Trachtengruppe und sorgten für authentische Volksmusikstimmung. Der Trachtenverein Aeschi, 1945 gegründet, pflegt seit fast acht Jahrzehnten das Brauchtum und bringt mit seinen Auftritten Farbe und Heimatgefühl in die Region. Ob bei Festen, Umzügen oder gemeinsamen Proben – die Gruppe steht für generationenübergreifendes Engagement und zeigt, dass Tradition und Freude an der Gemeinschaft gut zusammenpassen. Der Raclette-Abend ist dabei weit mehr als eine Vereinsveranstaltung: Er ist Treffpunkt für das ganze Dorf. Familien, Nachbarn und Gäste genossen hier in entspannter Atmosphäre ein einfaches, aber liebevoll vorbereitetes Essen, begleitet von Musik, Tanz und herzlicher Bewirtung.

Mit diesem Abend feierte der Trachtenverein Aeschi sein 80-jähriges Bestehen – und bewies einmal mehr, dass echte Gemeinschaft dort entsteht, wo Musik erklingt, Lachen den Raum erfüllt und Raclette-Duft herzhaft die Luft durchzieht.