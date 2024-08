Stromausfall in Frutigen

Die Bahnhofsuhr blieb um 15.30 Uhr stehen: Am Dienstagnachmittag fiel in der Gemeinde Frutigen in einigen Gebieten im Zentrum der Strom aus. Um kurz nach 17 Uhr war die Energie wieder verfügbar. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt.