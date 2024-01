Vom 15. bis zum 19. Januar fand das Skilager der AchtklässlerInnen der OSS Frutigen an der Lenk statt. Am Montagmorgen trafen sich die vier Klassen am Bahnhof, um mit dem Bus nach Adelboden zu fahren. Dort wurden die Gruppen nach Können und Fahrstil eingeteilt. Abends trafen sie sich im ...