GLEITSCHIRM Am 12. Juni 2025 wird das Rennen X-Alps mit dem Prolog offiziell eröffnet. Das eigentliche Rennen startet dann am 15. Juni 2025 und endet zwölf Tage später in Zell am See, Österreich. Wie immer werden die TeilnehmerInnen rund 1250 Kilometer quer ...