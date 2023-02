Trotz Fehlstarts die Serie ausgeglichen

Vielleicht waren die Adelbodner etwas erstaunt ob der professionellen Ambiance, war man doch mit dem Car gleich in die Vaudoise-Arena (Heimstädte des HC Lausanne) gefahren und hatte so direkten Zugang zur Trainingshalle inklusive Katakomben. Die Gäste waren sich für eine Antwort auf den frühen Gegentreffer aber nicht zu schade und zeigten eine starke Reaktion. Germann lancierte Topscorer Kropf, der auf Höhe des rechten Bullypunkts zum 1:1 traf. Und es kam noch besser für die Gäste aus Adelboden: In der 13. Spielminute lenkte Kallen im Powerplay einen flachen Schuss von der blauen Linie von Captain Marcon unhaltbar zur 1:2-Führung ab. Dieses Resultat war gleichbedeutend mit dem Pausenstand nach 20 gespielten Minuten.



Zu Beginn des zweiten Drittels wechselten sich schöne Spielzüge mit wenig Zusammenhängendem ab. In der 33. Spielminute konnte Prilly durch Berthoud nach einem Abpraller zum 2:2 ausgleichen. Doch auch auf diesen Rückschlag reagierte Adelboden vehement. Nach schönem Zuspiel von Tschanz traf Kallen mit seinem zweiten persönlichen Treffer des Abends und einem präzisen Handgelenkschuss ins hohe Eck. Auch die Lausanner hatten ihre Chancen, der später zum "Best Player" gewählte Torhüter Friedli machte sie jedoch alle zu Nichte.



Im dritten Spielabschnitt kürte sich auch Kropf zum Doppeltorschützen. Clever blockte er einen Schuss, zog allein auf den gegnerischen Torhüter los und schob den Puck eiskalt Backhand zwischen den Beinen zur erstmaligen Zwei-Tore-Führung ein. Für die Waadtländer Zuschauer roch der hochdekorierte Wein auf einmal nach ungeniessbarem Ananassaft, ihre Schützlinge gaben dennoch nicht auf. Knapp drei Spielminuten vor Schluss konnten die Black Panthers auf 3:4 verkürzen, wenig später liess Germann mit seinem Emptynetter allerdings jegliche Hoffnungen der Gastgeber im Keim ersticken. Die Begegnung HC Prilly – EHCA endete somit 3:5.

Play-off-Halbfinal, Spiel 3

Am kommenden Samstag (25. Februar) gilt es, den Schwung mitzunehmen und die hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauer nicht nur mit einer Gratisbratwurst, sondern auch mit dem nächsten Sieg zu entzücken. Das Spiel startet um 17.30 Uhr in der Arena Adelboden.



Nico Schmid, EHC Adelboden