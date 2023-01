Trotz Wärme: Weltcup-Vorverkauf läuft auf Hochtouren

«Unsere Kapazitätsgrenzen im Rahmen des Ski Weltcups Adelboden sind erreicht», meint Christian Haueter, Geschäftsführer der Ski-Weltcup Adelboden AG. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens werden Skifans gebeten, für die Anreise am Samstag, 7. Januar, genügend Zeit einzuplanen und frühzeitig nach Adelboden anzureisen. Die Shuttlebusse «Weltcup-Adelboden» verkehren vom Reichenbach P+R und Bahnhof Frutigen bereits ab 7.00 Uhr direkt ins Zielgelände.

Erfahrungsgemäss geht am zweiten Adelbodner Renntag alles etwas gemächlicher zu und her, zumindest neben der Piste. Skifans finden für den Sonntag, 8. Januar, noch folgende Kategorien online oder an den Tageskassen: Weltcup-Ticket und Tribüne.