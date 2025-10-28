Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Über 12 000 Unterschriften für den Schutz der Alpen

  28.10.2025 Wirtschaft

«Die Alpen müssen vor dem Verkehr geschützt werden – und zwar unverzüglich!» Das fordert der Verein Pro Alps in einer Pressemitteilung. Insgesamt 12 266 Menschen sind dem Aufruf von Pro Alps gefolgt und haben die Petition unterzeichnet, die den Bundesrat ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote