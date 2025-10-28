Über 12 000 Unterschriften für den Schutz der Alpen

«Die Alpen müssen vor dem Verkehr geschützt werden – und zwar unverzüglich!» Das fordert der Verein Pro Alps in einer Pressemitteilung. Insgesamt 12 266 Menschen sind dem Aufruf von Pro Alps gefolgt und haben die Petition unterzeichnet, die den Bundesrat ...

«Die Alpen müssen vor dem Verkehr geschützt werden – und zwar unverzüglich!» Das fordert der Verein Pro Alps in einer Pressemitteilung. Insgesamt 12 266 Menschen sind dem Aufruf von Pro Alps gefolgt und haben die Petition unterzeichnet, die den Bundesrat an seinen Auftrag erinnert: die Alpen zu schützen und den entsprechenden Verfassungsartikel endlich umzusetzen.

Seit ihrer Lancierung in Mendrisio am 17. Mai dieses Jahres haben mehr als 12 000 Personen die Petition online oder per Post unterschrieben. Die Unterzeichnenden fordern den Bundesrat auf, Artikel 84 der Bundesverfassung – den Schutz der Alpen – konsequent anzuwenden. Dieser Artikel ist seit der Annahme der Alpeninitiative im Jahr 1994 in der Verfassung verankert, doch bis heute wird der Auftrag aus Sicht der Initianten nicht ernst genug genommen.

Vor über 50 Alpenfreundinnen und -freunden erinnerten Präsidentin Nara Valsangiacomo und Nationalrat Christophe Clivaz, Vorstandsmitglied von Pro Alps, an die Bedeutung des Alpenraums als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Ihr Appell war deutlich: «Herr Bundesrat Rösti, es ist höchste Zeit, den Verfassungsauftrag zum Schutz der Alpen ernst zu nehmen.»

Die Alpen unter Verkehrsdruck

Die steigende Zahl alpenquerender Lastwagen sowie der zunehmende Freizeit- und Tourismusverkehr in den Bergregionen führen zu mehr Umweltverschmutzung, Lärm, Mikroplastik und Gesundheitsrisiken. «Die Anwohnenden der Transitachsen und stark befahrenen Pässe sind den negativen Auswirkungen des Verkehrs ständig ausgesetzt – sie haben genug davon!», betont Valsangiacomo. Clivaz ergänzt: «Pro Alps wird auch nach der Einreichung der Petition weiter Druck auf den Bundesrat ausüben, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Denn diese trifft nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Tiere.