Verstärkung für den Vorstand gesucht

Die Regionalgruppe des Berner Heimatschutzes aus der Region Thun und dem westlichen Oberland traf sich am Freitag in Amsoldingen zu einer aussergewöhnlichen Besichtigung und zur Hauptversammlung. In deren Mittelpunkt standen zwei Verabschiedungen.

Die Sektion Thun-Kandertal-Simmental-Saanen (TKSS) des Berner Heimatschutzes führte ihre Hauptversammlung in Amsoldingen durch. Der Grund für die Wahl dieser Örtlichkeit war das Thema das Rahmenprogramms: Am Beispiel des sogenannten Taunerhauses wurde den über 30 Interessierten aufgezeigt, dass wertvolle Materialien bereits im 18. Jahrhundert wiederverwertet wurden – also lange bevor der moderne Recyclingboom ausbrach. Das ursprüngliche Bauernhaus war für die Sanierung genau untersucht worden. Dabei hatte sich herausgestellt, dass Holzteile von mindestens drei abgebrochenen Gebäuden genutzt worden waren.

Die Führung durch den Architekten Peter Olf und den Bauberater der kantonalen Denkmalpflege, Stefan Moser, umfasste auch die Rolle der Denkmalpflege, der Bauherrschaft und der Architekten mit ihren teils unterschiedlichen Sichtweisen, die bei Umbauten unter einen Hut gebracht werden müssen.

Marti suchte stets nach guten Lösungen

An der anschliessenden Jahresversammlung wurden der Präsident Guntram Knauer (ehemaliger Stadtplaner Thun) sowie Bauberater-Obmann Hansruedi Marti (Architekt aus Frutigen) verabschiedet. Knauer führte den Verein ein Dutzend Jahre lang mit grossem Engagement und setzte wichtige Akzente im Umgang mit dem Begriff Heimatschutz, den er sehr weit fasste. In Verbindung wird er immer mit dem Jubiläum des Kanderdurchstichs in Einigen gebracht, den er ausführlich dokumentierte und wieder in Erinnerung rief. Hansruedi Marti war während 42 Jahren als Bauberater tätig, davon die letzten sieben als deren Obmann. Sein Motto lautete jeweils, dass Projekte nicht verhindert werden sollten, sondern dass Bauberater Wege aufzeigen müssten, um gute Lösungen zu erzielen. Dass er und sein Team in dieser langen Zeit auch Konflikten nicht aus dem Weg gingen, wurde bei der Verabschiedung des vielseitig interessierten Architekten deutlich.

Für Martis Nachfolge konnten Ursula Egger aus Bern und Natalie Furer (Thun / Bern) im Team gewonnen werden, die sich bereits seit Anfang des Jahres eingearbeitet hatten. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin für das Vereinspräsidium wird derzeit gesucht, auch eine zusätzliche Verstärkung des Vorstandes ist willkommen. Im Jahresbericht der TKSS-Sektion ist nachzulesen, dass unter Mithilfe des Heimatschutzes eine Lösung für das Motorschiff «Oberhofen» gefunden wurde. Dieses bleibt dem Thunersee erhalten. Diverse Führungen – zum Beispiel im Wakkerpreis-Dorf Diemtigen oder in ehemals militärischen Bunkern in Aeschi – wurden im letzten Jahr angeboten, und die traditionelle Jahresexkursion führte in den Kanton Schaffhausen. Die TKSS-Sektion prüfte auch diverse Baugesuche in der Region Thun und westliches Oberland und konnte beispielsweise mit einer Einsprache den Abriss der ehemaligen Munitionsfabrik an der Uttigenstasse in Thun verhindern. Die Eigentümerin RUAG wird nun ein neues Konzept mit Integration des Altbaus ausarbeiten.

PRESSEDIENST HEIMATSCHUTZ TKSS

Wer sich fürs Präsidium berufen fühlt, melde sich per Mail bei: info@bernerheimatschutz.ch