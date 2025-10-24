ViaBerna hat weiterhin höchstes Niveau

Die ViaBerna trägt auch weiterhin das Gütesiegel «Leading Quality Trail» der Europäischen Wandervereinigung. Der Weitwanderweg wurde rezertifiziert und bleibt der einzige Wanderweg der Schweiz, der dieses internationale Qualitätslabel trägt.

Die ViaBerna führt auf rund 300 km in 20 Etappen quer durch den Kanton Bern – von Bellelay im Grand Chasseral über Aeschi bis auf den Sustenpass. Sie wurde von den Berner Wanderwegen entwickelt und vor drei Jahren als erster Schweizer Weitwanderweg mit dem Label ausgezeichnet. Das Zertifikat «Leading Quality Trail» steht für besonders erlebnisreiche und nachhaltig gepflegte Wanderwege, die strenge Anforderungen an Wegqualität, Beschilderung, Sicherheit und Landschaftserlebnis erfüllen. Europaweit gibt es nur 23 Weitwanderwege, die dieses Label tragen. Mit der erfolgreichen Rezertifizierung für weitere drei Jahre bestätigt die Europäische Wandervereinigung die hohe Qualität des Berner Angebots. «Die Via-Berna zeigt eindrücklich, wie vielfältig und zugänglich der Kanton Bern zu Fuss erlebt werden kann», sagt Bernhard Schmidt, Geschäftsführer der Berner Wanderwege.

Weitere Infos: www.bernerwanderwege.ch