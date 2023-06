Was krabbelt denn da?

Am Freitag fanden sich beim Parkplatz Tschingel viele Naturbegeisterte ein. Zusammen mit der Käferexpertin Lea Kamber suchten sie dort nach sechsbeinigen Tierchen, um etwas über die vielfältigen Insekten zu lernen.

ANJA SCHRANZ

Wer im Kiental unterwegs ist, der achtet wohl vor allem auf die wunderbare Natur und die grösseren tierischen Bewohner dieser Landschaft. Die Biologin Lea Kamber aber eröffnet den angereisten Interessierten an diesem Abend einen neuen Blickwinkel. Im Fokus sind heute Krabbeltiere, vor allem Käfer und Wanzen, die unter kundiger Anleitung gefunden und bestimmt werden. Die flinken Tierchen kommen nicht nur in der Wiese und auf Blättern und Geäst vor, sondern sogar direkt am Ufer in der nahen Flussaue – also dort, wo man sie als Laie nicht vermuten würde.

Hochspezialisierte Lebensform

Käfer seien ein Erfolgskonzept der Natur, erläutert Lea Kamber. Ihre Bauart und Lebensweise bewährt sich bereits seit Millionen von Jahren, viel länger als die der Säugetiere, und Käfer wird es vermutlich auch weit nach den letzten Menschen noch geben. Dennoch sind viele der Krabbler akut bedroht, weil ihr Lebensraum kaum noch vorhanden ist. Anders als andere Tierarten ist es selten möglich, Käfer umzusiedeln – zu sehr sind sie auf ihren jeweiligen Standort und ihre Aufgabe spezialisiert. Hinzu kommt, dass die meisten Käferarten nur einige Tage als adulte (fertig entwickelte) Tiere leben und sich in dieser Zeit unbedingt fortpflanzen müssen, damit die Art weiterbestehen kann. Die meiste Zeit leben sie als Larven: In diesem Stadium können sie mehrere Jahre in der Erde verbringen, ehe sie sich verpuppen und als Käfer ihren letzten Lebenszyklus beginnen. Aus diesem Grunde sei es wichtig, dass man die Bedürfnisse der Krabbeltiere genau erforscht und den passenden Lebensraum möglichst unberührt lässt – schon ein kleiner Eingriff wirkt sich unter Umständen verheerend auf eine ganze Population aus.

Manchmal Schädling, oft aber nützlich

Die Besucher des Ausflugs hören der Biologin gespannt zu. Einige «Nachwuchs-Käferexperten» erhalten von ihr sogar eine Lupe, mit denen sie die gefundenen Käfer genau untersuchen können. Auf Nachfrage, ob man denn die Engerlinge, die man bisweilen im Garten findet, immer sein lassen sollte, gibt Lea Kamber eine ehrliche Antwort: Die Larven von Maikäfer und Junikäfer entferne sie selbst auch, denn diese fressen leider die Wurzeln von Pflanzen und seien deshalb als Schädlinge auch bei ihr nicht erwünscht. Auch der Borkenkäfer, der sich an der Rinde lebender Bäume gütlich tue und zu grossen Schäden der Waldbestände führt, stelle ein Problem dar.

Doch ging es bei der Exkursion nicht nur um Schädlinge, sondern vor allem um den Nutzen, den die Käfer für den Menschen erbringen: Ohne diese Insekten, die organisches Material verwerten und wieder der Erde zuführen, hätten wir innert kurzer Zeit grosse hygienische Probleme, weil dann beispielweise Tierkot und Kadaver liegen bleiben würden. Käfer helfen uns also in vielerlei Hinsicht – auch wenn wir sie nicht immer wahrnehmen.