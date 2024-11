Am Dienstag um 11.15 Uhr erhielt die Kantonspolizei die Meldung, dass es an der Rinderwaldstrasse in Achseten brenne. Ein Wasserkocher in einer Küche hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr Frutigen rückte aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle; verletzt wurde beim Ereignis ...