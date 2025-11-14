Weihnachtsmärit in Bad Heustrich

In stimmungsvoller Atmosphäre bieten Institutionen aus dem Berner Oberland Erzeugnisse aus eigener ...

Zum neunten Mal findet am Freitag, 21. November 2025, von 15 bis 21 Uhr auf dem Areal der Stiftung Bad Heustrich der traditionelle Weihnachtsmärit statt.

In stimmungsvoller Atmosphäre bieten Institutionen aus dem Berner Oberland Erzeugnisse aus eigener Produktion zum Verkauf an. Die Gäste dürfen sich auf festlich geschmückte Marktstände mit liebevoll gestalteten Geschenken und Accessoires freuen.

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Verpflegungsstände mit Heustrich-Bratwurst, Suppe, Wienerli und warmen Getränken. Im Beizli warten Kaffee und Kuchen auf die Besucherinnen und Besucher. Kinder können in der Papierwerkstatt basteln oder eine Runde auf dem Rösslispiel drehen.

Musikalisch wird der Anlass von der Panflötengruppe Thun umrahmt. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den signalisierten, kostenlosen Parkplatz bei der Niesenbahn zu benutzen und dort auf den Shuttlebus umzusteigen.

Weitere Informationen finden sich unter www.badheustrich.chodertelefonischunter 033 655 80 40. Die Stiftung freut sich auf viele Gäste und einen stimmungsvollen Märitabend.