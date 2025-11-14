Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Weihnachtsmärit in Bad Heustrich

  14.11.2025 Vorschau
RED Das romantisch gestimmte Bad Heustrich lädt zum Weihnachtsmärit ein. BILD: ZVG
RED Das romantisch gestimmte Bad Heustrich lädt zum Weihnachtsmärit ein. BILD: ZVG

Zum neunten Mal findet am Freitag, 21. November 2025, von 15 bis 21 Uhr auf dem Areal der Stiftung Bad Heustrich der traditionelle Weihnachtsmärit statt.

In stimmungsvoller Atmosphäre bieten Institutionen aus dem Berner Oberland Erzeugnisse aus eigener ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote