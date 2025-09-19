Immobilien Immobilien
Wenn Tradition durchs Dorf zieht

  19.09.2025 Frutigen
OK-Präsident Geri Schranz präsentiert die schmucke Trychle für das «Oberländische» von Anfang Oktober. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Es wird definitiv laut im Dorf am ersten Oktoberwochenende: Erstmalig findet das Oberländische Trychlerträffä in Frutigen statt. Der Brauch sollte ursprünglich Geister vertreiben, heute sind die rhythmischen Klänge der Kuhglocken in erster Linie Ausdruck von ...

