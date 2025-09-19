Wenn Tradition durchs Dorf zieht

Es wird definitiv laut im Dorf am ersten Oktoberwochenende: Erstmalig findet das Oberländische Trychlerträffä in Frutigen statt. Der Brauch sollte ursprünglich Geister vertreiben, heute sind die rhythmischen Klänge der Kuhglocken in erster Linie Ausdruck von ...

Es wird definitiv laut im Dorf am ersten Oktoberwochenende: Erstmalig findet das Oberländische Trychlerträffä in Frutigen statt. Der Brauch sollte ursprünglich Geister vertreiben, heute sind die rhythmischen Klänge der Kuhglocken in erster Linie Ausdruck von Tradition.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Brauchtum wird im Frutigland grossgeschrieben. Kein Wunder also, dass das Oberländische Trychlerträffa in diesem Jahr in Frutigen stattfindet. Der Anlass wird nicht nur fürs Auge etwas bieten, sondern auch für die Ohren. Deshalb auch die Auflage, dass am Sonntag, 5. Oktober vor dem grossen Umzug durchs Dorf, dem Publikum am Strassenrand Gehörschutz angeboten werden muss. Dies macht Sinn, denn insgesamt werden rund 45 Gruppen durch Frutigen ziehen und ihr Können mit den eindrücklichen Kuhglocken unter Beweis stellen. Ungefiltert machen die rhythmischen Klänge der Trychler aber deutlich mehr Spass, betont der Präsident des Organisationskomitees, Geri Schranz. Obwohl er selbst nicht mehr aktiv «trychelt», hat er das Amt im elfköpfigen OK gern übernommen – denn Tradition ist dem Frutiger wichtig. Sein aktuelles Motto lautet denn auch: «Bärge, Veh u Trychlerkläng, erfüllt mis Härz äs Läbe lang.»

An die 600 Aktive erwartet

Organisiert wird die erstmalige Durchführung vom Trechlerklub Frutigen und den Gemschtrychler Frutigtal. Beide Gruppen bestehen aus jeweils rund 25 Mitgliedern. Seit 2022 arbeiten die Verantwortlichen an den Vorbereitungen, rund 200 Helferinnen und Helfer müssen noch rekrutiert werden. Zwei Jahre hintereinander finden jeweils oberländische Treffen statt, und alle drei Jahre ein eidgenössisches. Erstmals ist nun Frutigen an der Reihe. Erwartet werden am 4. und 5. Oktober rund 600 aktive Trychler. Zentrum des Anlasses ist das Widi-Areal bei der Sporthalle. Dort wird am Abend vom Samstag, 4. Oktober, eine Festwirtschaft betrieben und musikalische Unterhaltung mit Wilti-Gruess geboten.

Grosse Zügelte vor dem Umzug

So richtig Brauchtum wird dann am Sonntag gezeigt: Ab 12.30 Uhr zieht eine grosse Züglete mit den geschmückten Tieren – und natürlich mit umgehängten Trycheln – zweimal durch das Dorf (Obere Bahnhofstrasse – Kanderstegstrasse – Untere Bahnhofstrasse). Die Tiere gehören den Familien Toni und Marianne Hager sowie Martin und Vreni Klopfenstein. Die fast ausschliesslich aus dem Oberland stammenden Trychlergruppen werden anschliessend auf der Oberen Bahnhofstrasse starten und via Kanderstegstrasse zum Widi-Areal marschieren, wo das Austrycheln sowie Unterhaltung mit dem Ländlertrio Frutigtal auf dem Programm stehen. Für die Gemschtrychler ist das «Oberländische» gleichzeitig auch ein Geburtstagsfest: Die Gruppe besteht aktuell seit zwanzig Jahren – was mit ein Grund ist, weshalb sie sich für die Durchführung des traditionsreichen Anlasses in Frutigen angeboten haben.

Weitere Informationen und Festführer/Routenplan: www.trechlerklub-frutigen.ch