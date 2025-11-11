Wiedersehen mit Musik, Erinnerungen und Humor

Bei schönstem Herbstwetter empfing das Alphornduett FZ & ES, das im Hotel Alpina in Adelboden schon des Öftern auftreten durfte, die flotte Gruppe der Heimweh-Adelbodner und Daheimgebliebenen, also die ehemaligen Schulkameraden des Jahrgangs 1942 zum Apéro. Es begrüsste sie mit dem «Gruss aus Adelboden», «Dank» und weiteren Melodien auf der grossen Sonnenterrasse.

Nach der kurzen Begrüssung, nun zurück im schönen Saal, gedachten wir einen Augenblick der sonst stets treuen Teilnehmer an unseren Zusammenkünften: Daniel Gyger, Arnold Oester und Fritz Willen, die leider nicht mehr unter uns sind. Dann gingen wir zur Tagesordnung über. Der Auftakt begann mit dem Lied «Un äs verzennt (lockt) mig hüt nu ts ga its Engstligtal umbrühi, da gsesch du gwaltig Bärga stah u räblischt uf si uehi». Vom «Räblä» sehen wohl doch einige wegen der zunehmenden Jahre nun vernünftigerweise ab, obwohl die meisten noch sehr frisch und rüstig daherkommen. Der Gedankenaustausch wurde während und nach dem feinen Mittagessen lautstark fortgesetzt. Und dann kam, wie immer, der Abschied – in der Hoffnung, sich in zwei Jahren das zwölfte Mal, mit 85, wieder zu treffen.

ERNST SUTER