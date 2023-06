«Wir gehen miteinander durchs Feuer»

Nach langem Hoffen und Bangen sowie zahlreichen Sitzungen und Plänen war es für die Wegequipe und die Feuerwehr endlich so weit: Der Werkhof und das Feuerwehrmagazin konnten eingeweiht werden. Die offenen Türen, die Lösch-, Kletter- und Hüpfspiele sowie die eindrücklichen Demoeinsätze lockten am Wochenende viele Besucher an.

RUTH STETTLER

Unter lautstarkem Sirenengeheule und mit einer Blaulicht-Fahrzeugparade vom Dorf bis zum Werkhof / Feuerwehrmagazin begann am vergangenen Samstag der Festakt. Sowohl die Wegequipe als auch die Feuerwehr sind froh, dass sie den oft beschwerlichen Weg durchs Dorf nun meistens meiden können. Während die Feuerwehr glücklicherweise nicht täglich im Einsatz steht, sieht es bei der Wegequipe ganz anders aus: Laut deren Chef, Peter Pieren, arbeiten im Sommer sechs und im Winter acht Personen auf einem Strassennetz von 100 Kilometern. Die Büroräumlichkeiten für die Koordination und der Platz im Werkhof für die Fahrzeuge stellen eine eindeutige Aufwertung ihrer unerlässlichen und unermüdlichen Arbeit dar.

Begeistert vom eingespielten Team

Während man unter fachkundiger Aufsicht mit Feuerlöscher, Schlauch oder Löschdecke hantieren konnte, demonstrierte die Feuerwehr einen Einsatz bei einem Waldbrand. Kommandant Martin Inniger moderierte den Einsatz seiner Kolleginnen und Kollegen, unterdessen flammten am Waldrand neben dem Magazin immer wieder neue Brände auf. Zur Freude der Zuschauer wurde sogar aus der Luft gelöscht: Ein ferngesteuerter Helikopter holte Wasser aus dem Ausgleichsbecken, das die Feuerwehr vorher aufgestellt hatte. Die verschiedenen Funktionsgilets wurden ebenso präsentiert wie die neuen Brandschutzkleider. Für das Kader, das jeden Montag zusammenkommt, ist es im Ernstfall die grösste Herausforderung, die Situation richtig einzuschätzen und vorausschauend zu denken. Kommandant Matthias Allenbach ist sich sicher, dass in keinem Verein Freundschaft und Zusammenhalt so grossgeschrieben werden wie in der Feuerwehr: «Wir gehen miteinander durchs Feuer», sagte er. Man müsse einander zu 100 Prozent vertrauen können. Das Publikum war begeistert von dem eingespielten Team, das rasch und doch mit sichtbarer Ruhe zusammenarbeitete.

Ortsübergreifende Zusammenarbeit

Auch bei der zweiten Demonstration war Zuschauen ausnahmsweise erlaubt. Das patientengerechte Bergen einer Person aus einem umgekippten Auto erforderte zusätzliche Mittel: Während die Ersthelfer sofort zur Stelle waren und die Feuerwehr Adelboden die Unfallstelle beurteilte und sicherte, wurde sofort der Stützpunkt Frutigen zu Hilfe gerufen. Eine sogenannte Crash-Bergung hätten die Adelbodner selbst vorgenommen. Die enge Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren ist unerlässlich und klappe hervorragend, bestätigten die Kommandanten beider Feuerwehren. Für derartige Verkehrsunfälle sind die Frutiger ausgerüstet. Souverän verschaffte man sich Zugang zum Patienten, ohne dass dieser durch Scherben oder Kanten noch mehr verletzt wurde.

Doch die Show wäre nicht komplett gewesen, wenn nicht die zwei Frauen der Rega noch zum Einsatz gekommen wären: Sorgfältig wurde der Mann mit dem Rettungsbrett aus dem aufgeschnittenen Auto geborgen und ins Spital geflogen. Für die Aufräumarbeiten waren wiederum die Adelbodner zuständig. Nach jedem Einsatz der Feuerwehr gehört es dazu, dass man das Erlebte verarbeitet und dass ein Austausch stattfindet.

Action, Sicherheit und Vertrauen

In den beiden Shows fehlte es nicht an Action. Auch der beliebte Ausflug auf die 32 Meter hohe Feuerleiter gehörte zum Fest dazu. Die vertraute Zusammenarbeit der Feuerwehrleute kam eindeutig zum Tragen und dürfte beim einen oder anderen Zuschauer auch ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen erzeugt haben. So gab es hin und wieder Szenenapplaus für spezielle Auftritte, beispielsweise beim Einsatz eines Mitglieds der Jugendfeuerwehr oder als die hervorragende Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Frutigen erwähnt wurde.

Zum fröhlichen Festausklang gab es in der «Füüriobar» Livemusik vom Trio Holdrio. Nebenan sorgte Après-Ski-DJ Snowman für ausgelassene Stimmung.