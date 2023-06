Würdiges Jubiläumsfest für 150 Jahre Hotel Hari

Manche bissen in eine knackige Bratwurst, andere schleckten schon an einer Glace all’italiana und alle nippten an einem kühlen Getränk, während das Schwyzerörgelitrio Furggiblick der gemütlichen Atmosphäre das i-Pünktchen aufsetzte. Kinder vergnügten sich auf der Hüpfburg oder kurvten mit allerlei Fahrzeugen herum. Gross und Klein lauschte zwischendurch Jodlertönen und brach später an der Comedy-Show in Gelächter aus. Einheimische und Gäste stiessen an, plauderten über Gott und die Welt, auch über Erlebnisse sowie Erinnerungen rund ums Hotel Hari, das am Sonntag anlässlich seines runden Geburtstages die Türen öffnete. Bei all den farbigen Sonnenschirmen, königsblauen Ballons, der grosszügigen Verpflegung und Unterhaltung herrschte fast Ferienstimmung. Hunderte genossen das grosszügige Angebot der Gastgeber und feierten das Geburtstagskind und seine ehrgeizigen Zukunftspläne (der «Frutigländer» berichtete).

TEXT UND BILD: YVONNE BALDININI