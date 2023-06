Unterdessen ist auch der zweite heimische Pilot, Patrick von Känel, in Frutigen am Turnpoint 7 eingetroffen. Er landete gegen 9.15 Uhr beim Frutigresort. Der derzeit etwas abgeschlagene Sepp Inniger wird voraussichtlich am Nachmittag folgen.

Das Rennen läuft seit knapp drei Tagen. Hier können Sie den Kurs der Piloten online verfolgen.