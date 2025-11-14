Immobilien Immobilien
Zuckersüss: Wie aus Rüben Zucker entsteht

  14.11.2025 Lanwirtschaft

Rund 230 000 Tonnen Zucker stammen jährlich aus Schweizer Zuckerrüben – und landen in Schokolade, Joghurts, Getränken oder als Haushaltszucker in den Regalen. Ein Blick hinter die Kulissen der Zuckerfabrik in Aarberg.

Zuckerrüben werden in der ...

