Zum ersten Mal Berufsluft geschnuppert

Die letzte Woche stand für drei der insgesamt vier 7. Klassen der Oberstufenschule (OSS) ganz im Zeichen der Berufswahl. Die Jugendlichen besuchten Betriebe, lernten Berufe kennen, fotografierten und filmten. An den beiden letzten Tagen schnitten sie dann unter Anleitung ein Video. Das Ergebnis ist öffentlich zugänglich.

KATHARINA WITTWER

«Diese Projektwoche ist ein niederschwelliger Einstieg in die Berufswelt», erklärt Jennifer Wandfluh. Die einstige Lehrerin an der OSS hatte in Zusammenarbeit mit den Gewerbevereinen Frutigen, Reichenbach, Adelboden und Kandersteg sowie weiteren Unternehmen Schnupperplätze organisiert. «Einige Firmen machen seit Beginn mit, und jedes Jahr kommen neue Betriebe hinzu», berichtet sie. «Das ist verständlich, geht es ihnen doch um ihren beruflichen Nachwuchs. Absagen erhielten wir eigentlich nur wegen personellen Engpässen.» Rund 50 Betriebe machten diesmal mit – einige boten gleich mehrere Schnupperplätze an, sodass für alle 70 SchülerInnen etwas dabei war.

Fachlehrerin Agnes Rufener ist an der OSS unter anderem für Informatik und Berufswahl verantwortlich. Letzteres ist schwerpunktmässig im 8. Schuljahr aktuell, wird jedoch zunehmend schon in der 7. Klasse ein Thema. «Bei den Betriebsbesuchen ist mir anhand der Rückmeldungen der Lehrmeister aufgefallen, dass bei Eltern mit Migrationshintergrund viel mehr Aufklärungsarbeit notwendig ist. Je nach Herkunftsland gibt es dort keine Berufslehren oder die Kinder sollen aus Sicht der Eltern das Gymnasium besuchen und später studieren.» Rufener ist überzeugt, dass sich der Beratungsaufwand lohnt.

Auch Telefonieren will gelernt sein

«Es geht jetzt noch nicht ums Finden des Traumberufs, sondern um das Telefonieren mit den Betrieben, ums Auftreten, darum, erste Erfahrungen zu machen und in den Berufswahlprozess einzutauchen», erklärt die Fachlehrerin. «Wenn es den Jugendlichen gefällt, können sie selbstständig eine ‹richtige› Schnupperlehre organisieren.»

Das Projekt wird immer weiter optimiert. So entstand in Zusammenarbeit mit den involvierten Lehrpersonen ein umfassendes Arbeitsdossier. Darin zu finden sind unter anderem ein Fragekatalog für die erste Kontaktaufnahme per Telefon oder grundsätzliche Benimmregeln. «Die Jugendlichen müssen selbst anrufen und sich zur richtigen Person durchstellen lassen. Für einige ist schon das eine Herausforderung», weiss Rufener aus Erfahrung. Inzwischen gibt es zudem eine Videoanleitung und eine Checkliste zur Qualitätsprüfung.

Positive Veränderung dank selbstständigem Agieren

Julian war am Montagvormittag im Verkauf unglücklich, weil ihm ursprünglich ein anderer Beruf zugeteilt worden war. Er überlegte sich, wie er eine Verbesserung herbeiführen könnte. «Am Mittag telefonierte ich mit meiner Mutter. Sie ermunterte mich, die Lehrerin zu informieren und anschliessend mit dem Lehrmeister zu reden.» Gesagt, getan. Am Nachmittag suchte er mit einem Monteur einen Kunden auf, um den Grund für einen defekten Backofen herauszufinden. In der restlichen Zeit begleitete der selbstsichere Jugendliche die Elektroinstallateure im Betrieb und durfte bei Reparaturen mithelfen. Weil am Schluss beide Seiten begeistert waren, darf er in dem Betrieb demnächst erneut als Elektroinstallateur schnuppern.

Zu guter Letzt: Arbeit am Computer

Am Donnerstag und am Freitagvormittag verarbeiteten die SchülerInnen ihr gesammeltes Material. Unter Anleitung von mehreren Lehrkräften schnitten sie ihr Filmmaterial, sortierten Fotos und beschrifteten sie, suchten urheberrechtlich frei verfügbare Hintergrundmusik und stellten schliesslich ein Video zusammen. Bevor die Endprodukte auf YouTube hochgeladen wurden, musste jede Sequenz eine interne Qualitätskontrolle bestehen. Dazu Agnes Rufener: «Wir haben aus den Vorjahren gelernt und gemerkt, dass einige Videos zu lang, zu langweilig oder punkto Bild- oder Tonqualität nicht zufriedenstellend waren. Zudem haben nun alle ein identisches Intro.»

Wie erlebten die Jugendlichen den Einsatz?

Für die meist 13-Jährigen ist ein Acht-Stunden-Tag ungewohnt und körperlich anstrengend. «Am Abend schmerzten meine Beine», war eine mehrmals gehörte Aussage. Samantha konnte im «jetzt Fröschenmoos» verständlicherweise wenig selbstständig erledigen. «Ich habe viel zugeguckt, brachte Bewohnern Getränke oder spielte mit ihnen. Obwohl ich Fachfrau Gesundheit (FaGe) als Beruf cool finde und keine Berührungsängste gegenüber älteren Menschen habe, weiss ich noch nicht, ob ich diesen Beruf ergreifen werde.»

Auch Alicia war im Hotel The Cambrian viel auf den Beinen. Geschnuppert hat sie im Housekeeping, im Service und am letzten Tag an der Rezeption. «Im Service hat es mir am besten gefallen», blickt sie zurück.

Um Einblick in den Beruf eines Elektromonteurs zu bekommen, war Robin bei den Licht- und Wasserwerken Adelboden (LWA). «Am ersten Tag war ich auf einer Baustelle, am zweiten stellten wir in der Werkstatt Kabelkanäle zusammen, und zuletzt durfte ich in einem grossen Gebäude beim Reparieren einer Feueralarmanlage zuschauen. Alles in allem hat es mir sehr gut gefallen.»

Milena verbrachte drei Tage in der ArWo Frutigland, wo sie den Beruf Fachfrau Betreuung (FaBe) kennenlernte. «Ich war nicht zum ersten Mal dort», erzählt sie. Für Milena war das Videoschneiden komplizierter als für ihren Sitznachbarn.

Bei einem Projekt dieser Grösse gilt es auch, Probleme zu lösen, was von allen Beteiligten Flexibilität erfordert. Dennoch: Die Schlussbilanz fällt durchwegs positiv aus – der Aufwand hat sich gelohnt.

Den Link zu den Videos finden Sie in der Rubrik Web-Links unter www.frutiglaender.ch. Alternativ können Sie den nebenstehenden QR-Code einscannen.