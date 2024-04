AUSDAUERSPORT Am Freitagabend ging der 35. Tüfelsschlucht-Berglauf in Hägendorf über die Bühne. Gleichzeitig wurde dort die Berglauf-SM ausgetragen. Der Adelbodner Jonathan Schmid durfte sich als Overall-Sieger feiern lassen, Urs Jenzer aus Frutigen setzte sich in der ...